¿Por qué el sexo de reconciliación es grandioso? La ciencia advierte que tiene un lado obscuro

El sexo es una actividad tan cotidiana y natural como fascinante. Lo que parcería un simple acto de amor en pareja o de satisfacción, en realidad es un conjunto de factores biológicos, sociales y psicológicos que reflejan la necesidad humana de no estar solos.

No todos los encuentros íntimos son iguales. No es la misma emoción en tu primera vez en comparación con la última que tuviste con determinada pareja. Y tampoco es lo mismo cuando se tienes sexo de reconciliación luego de una pelea.

¿Por qué nos gusta el sexo después de una pelea?

Independientemente de que sea agradable solucionar un problema festejándolo en la habitación, la razón científica por la que se siente tan bien tener sexo después de una pelea no recae sólo en la felicidad de estar en paz de nuevo. Sobre todo al considerar que el sexo de reconciliación no siempre llega inmediatamente después de arreglar los altercados con tu pareja.

De acuerdo con el Doctor Aaron Ben-Zeév, este placer es resultado de un fenómeno conocido como transferencia de excitación. La explicación es sencilla: cuando estamos muy emotivos por algo, es fácil que en ese mismo instante nos emocionemos mucho por otro factor.

Por ejemplo, cuando estás feliz porque te aceptaron en tu nuevo trabajo y descubres que tu novia pidió tu pizza favorita para comer, es probable que te alegres todavía más (y más de lo usual) porque ya te encontrabas en un estado de excitación. O como cuando estás enojado con alguien y al enterarte de una mala noticia explotas todavía más.

Es por esta razón que después de una acalorada pelea, el sexo puede sentirse grandioso. Porque con una emoción intensa, estamos susceptibles a percibir en igual medida la emoción que le siga. A eso se le suma la empatía, con la que somos capaces de sentir lo que el otro siente. Al ver al otro disfrutando, nuestro deseo y excitación se incrementa. Es como un efecto bola de nieve. Pero no todo es tan rosa como crees.

El lado oscuro del sexo de reconciliación



El sexo de reconciliación es peligroso dentro de las relaciones abusivas, porque fomenta un círculo vicioso en el cual después de cada pelea la víctima puede llegar a creer que se le aprecia en verdad y por eso, su pareja "hace el amor" con ella.

En un caso menos peligroso, pero dañino de igual manera, existen personas que terminan por incitar peleas sólo por el sexo que viene después (aunque, con la costumbre y la premeditación, éste deja de ser tan satisfactorio).

El sexo de reconciliación no es una solución a los problemas. Las peleas son naturales en cualquier interacción humana, pero la recompensa viene después de arreglar la disputa, para demostrar que el amor sigue presente. No es solo un medio para tapar las imperfecciones.

El psicólogo Seth Meyers es enfático en este punto: el sexo de reconciliación por lo general refleja la fantasía de querer arreglarlo todo con encuentros íntimos. Y recuerda a las parejas que una relación saludable se basa en amor y equilibrio, no en dramas y furia en la cama.

El sexo es un grandioso condimento para volvr loco o loca a tu pareja en la cama, pero jamás será la solución maestra a cualquier problema en tu relación.

