La ciencia responde: ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando nos rompen el corazón?

No todo es sobre mariposas, enamoramiento, felicidad, corazones y confetis…

El amor tiene que ver con hormonas, neuroquímica y funcionamiento del sistema cerebral. Obviemos los sentimentalismos y hablemos con la verdad , el amor no es más que estimulaciones cerebrales. ¡No existen las mariposas en el estómago!

Así como el enamoramiento es parte de un proceso cerebral, la ruptura también lo es y por eso el sufrimiento de un desamor se encuentra alojado en los lóbulos cerebrales más que en el corazón. Así que derribemos el mito de que nos rompieron el corazón, en sí afectaron nuestros procesos cerebrales, lo que es bastante más preocupante…

Años de estudios demostraron que el cerebro es el mayor perjudicado durante una separación amorosa. El cerebro capta la pérdida de una relación especial y su reacción es muy intensa, de hecho el cerebro percibe una ruptura de la misma forma que el rechazo social.

Durante este proceso hay 6 áreas del cerebro que se ven afectadas:

1. El sistema de unión



Es el sistema que libera la oxitocina y la vasopresina, las hormonas del amor y enamoramiento. Cuando se produce una ruptura este sistema nos intenta empujar nuevamente hacia la fuente de felicidad (o sea nuestro ex) para poder segregar estas hormonas y nos sentirnos solos como consecuencia.

2. El sistema de recompensa



Esta parte de tu cerebro se comporta de la misma forma en la que se comporta el sistema de un adicto en período de abstinencia. Esta parte del cerebro está asociada a la motivación y es la encargada de la dopamina y los opioides (las hormonas que nos hacen sentir placer y dolor). La falta de motivación dada por una ruptura es lo que causa que anhelamos volver con nuestra expareja. La falta de estos neurotransmisores nos causan pensamientos negativos, impulsivos y obsesivos.

3. El sistema del estrés



Las hormonas que rigen este sistema son la corticotropina y la norepinefrina, cuando estamos expuestos a situación estresantes solemos segregar estas hormonas. El exceso de ellas causan sobre excitación en la personas, por eso es que durante la ruptura amorosa (y algunas semanas después) puedes sentirte ansiosa, sin apetito, sin sueño y con palpitaciones cardíacas.

4. El sistema de regulación



Si rompen tu corazón la corteza prefrontal comienza a trabajar algunas horas extra para equilibrar tus emociones e impulsos, sin embargo no siempre lo hace con éxito.

5. El sistema del dolor



Este es el responsable de la tristeza, el dolor y la desesperación. Este es el sistema que nos engaña y nos hace sentir que tenemos el corazón roto, sin embargo hay una explicación científica para esto. La baja de opioides endógenos disminuyen luego de la ruptura amorosa, lo que genera la angustia y el dolor.

6. Las redes cognitivas



Donde manda el corazón no hay lugar para la razón y eso es exactamente lo que sucede cuando terminas con tu pareja, no le prestas atención a tu mente y mucho menos haces uso del sentido común para equilibrar tu acciones. Por esto es que puedes sentirte desconcentrado, perdido o sin memoria.

El tiempo todo lo cura, incluso los estímulos cerebrales generados por una ruptura amorosa. De todas maneras, si ves que estos síntomas se agudizan lo mejor es consultar con un profesional de la salud mental.

No todos atravesamos las pérdidas de la misma forma y es por eso que a veces necesitamos de un empujoncito extra. Pero no te dejes caer, el destino es sabio y por eso tu relación terminó, aprende la lección y sigue adelante. Nadie muere de amor, te lo juramos.