Sexo en el embarazo: el sangrado después del acto, ¿es normal?

El sangrado durante el embarazo es suficiente para dejar a cualquier embarazada más que angustiada. Algunas veces se produce después del sexo, acto que además involucra una serie de mitos y miedos para la pareja embarazada, que generan aún más pánico.

Sangrado después de tener sexo durante el embarazo: ¿qué puede ser?

La ginecóloga Dra. Mariana Scombatti, especializada por el Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la UNESP, en Botucatu, Brasil, dice que la fase más común de sangrado de la mujer después de tener relaciones durante el embarazo, es en el primer trimestre de gestación.

Puede ocurrir sangrado después del acto sexual en todos los períodos del embarazo, debido a las modificaciones fisiológicas que ocurren durante ese ciclo. El problema es que las causas del sangrado se superponen, explica la médica

Pero no te desesperes y mira algunos casos en los que el sangrado puede estar relacionado con el sexo:

En la gestación, el cuello uterino se ablanda y la vascularización del útero aumenta. El movimiento del pene puede romper los pequeños vasos dilatados y provocar el sangrado de color rojo vivo.

Ectopias cervicales en el cuello uterino, derivadas de la acción hormonal, son otra causa de sangrado. La capa de piel delicada sufre más con el movimiento peniano durante el sexo.

Las infecciones también pueden causar sangrado. Tanto aquellas no transmitidas sexualmente como las que sí se transmiten sexualmente, pueden lesionar el cuello uterino, la vulva y la vagina.

Los traumas ocasionados por movimientos bruscos también son peligrosos y pueden lesionar o incluso romper el fondo de la vagina.

Sangrado después del sexo: cuándo no es normal

La ginecóloga explica que en las situaciones de sangrado normal, cuando se relaciona con el acto sexual, la sangre viene durante o después de la relación, es rojo vivo y escasa.

Todo sangrado vaginal en mujeres embarazadas debe ser investigado, sobre todo las características que huyen de lo normal y que generalmente se relacionan con causas de mayor gravedad, explica Mariana.



El sangrado en gran cantidad y de forma prolongada y/o acompañado de fiebre, dolor intenso, lesiones, flujo vaginal y ganglios aumentados en la ingle deben ser investigados inmediatamente.

¿Se puede evitar el sangrado en el embarazo después del sexo?

La doctora dice que la manera más segura de evitar sustos, sea durante el sexo o no, es realizar un seguimiento prenatal bien hecho, con toda la asistencia necesaria.

«La embarazada también puede evitar el impacto físico, controlar la presión arterial, no hacer uso de ciertos medicamentos y realizar un examen físico para diagnosticar infecciones genitales», recomienda la especialista.

¿Debo dejar de tener sexo en el embarazo si hay sangrado?

Dependiendo de la causa, el médico puede llegar a indicar abstinencia sexual. «Como el sangrado vaginal puede ocurrir debido a diversos factores, es mejor que la relación sexual sea descontinuada si hay este problema. Lo más importante es que la paciente busque a su médico ginecólogo y obstetra para realizar un examen físico y ultrasonográfico para detectar la enfermedad que causa el sangrado y definir la conducta a tomar. Así, se aseguran que madre y bebé no corran peligro», refuerza la especialista.

Antes de entrar en pánico lo mejor es consultar a un especialista, el sangrado puede ser algo insignificante, y si no lo es podrás tomar las medidas que sugiera el profesional.

