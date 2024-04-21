Lifestyle
Madre

Ángeles y embarazo: cómo conectar con ellos y recibir su protección y mensajes durante la maternidad

¿Sabías que existen números relevantes que pueden indicarte que los ángeles te están enviando mensajes y protección durante el embarazo? Sigue leyendo, te vas a sorprender.

Ana Mercedes Rueda
Por:
Ana Mercedes Rueda .
Video Ángeles y embarazo: señales de que estos seres de luz te acompañan durante tu etapa de madre


Cuando se toma la decisión de querer ser padres, los ángeles pueden ser de gran ayuda para fomentar la positividad, la paz y recibir guía divina. Además, pueden proporcionar confort, e incluso protegen a la mamá y al bebé durante el embarazo.

Aquí te compartiré algunos puntos sobre cómo puedes conectarte con estos seres celestiales si deseas materializar tu sueño de tener un hijo y mantener un embarazo saludable.

¿Cómo conectar y recibir ayuda de los los ángeles durante el embarazo?

Imagen Shutterstock

1. Conéctate con la guía angelical


Los ángeles son mensajeros del Creador, proporcionando guía y asistencia. Los ángeles clave para la fertilidad y el embarazo son:


  • Arcángel Gabriel: Conocido como el ángel de la comunicación, Gabriel trae buenas noticias a las futuras madres y ayuda a comunicar tus deseos a Dios/Divinidad/Universo.
  • Arcángel Miguel: Este poderoso protector puede ser invocado para proteger tanto a la madre como al niño a lo largo del embarazo.

  • Arcángel Rafael: El ángel sanador, puede apoyar la salud y vitalidad durante el embarazo y asistir con problemas de fertilidad.
Video Descubre cómo es el desarrollo de tu bebé semana a semana durante la etapa de gestación

2. Crea un espacio acogedor


Para invitar la presencia de los ángeles en tu vida, crea un ambiente pacífico donde te sientas segura y tranquila. Esto puede ser una habitación específica o un pequeño altar con objetos que simbolicen pureza y paz como velas blancas, flores y cristales como la piedra de luna y el cuarzo rosado, conocidos por sus propiedades para mejorar la fertilidad.

  • Oración y Meditación: Comunícate con los ángeles a través de la oración o la meditación. Expresa claramente tus intenciones de concebir y pide su apoyo y guía. Visualiza a los ángeles rodeándote con luz y amor, mejorando tu fertilidad y protegiendo a tu futuro bebé.

Cartas de ángeles: Utiliza cartas de ángeles para recibir mensajes y afirmaciones que fomenten la positividad y la fe a lo largo de tu proceso de concepción y embarazo.

Imagen Shutterstock

3. Lleva a cabo prácticas y usa afirmaciones


Realiza prácticas que contribuyan a establecer una conexión profunda con los ángeles. Puedes, por ejemplo, encender velas para representar la luz angelical, o leer afirmaciones diarias que refuercen los deseos de tu corazón.

  • Afirmaciones: Afirmaciones positivas como "Estoy rodeada de amor y guía divina mientras me preparo para la maternidad" pueden elevar tu espíritu y elevar tu vibración, haciéndote más receptiva a los milagros que Dios/Universo a través de los ángeles puede enviarte.

4. Escucha a tu intuición


Los ángeles a menudo se comunican a través de la intuición y señales sutiles. Presta atención a tus sentimientos internos y a las señales en tu vida cotidiana, como secuencias de números recurrentes, plumas que aparecen en lugares inusuales, o encuentros inesperados con pájaros o mariposas.

...

Ana Mercedes Rueda es escritora bestseller, coach espiritual y experta en el tema de amor y relaciones. Adquiere sus libros aquí. Conéctate con ella en redes sociales: @anamercedesrueda.

