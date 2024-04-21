Ángeles y embarazo: cómo conectar con ellos y recibir su protección y mensajes durante la maternidad
¿Sabías que existen números relevantes que pueden indicarte que los ángeles te están enviando mensajes y protección durante el embarazo? Sigue leyendo, te vas a sorprender.
Cuando se toma la decisión de querer ser padres, los ángeles pueden ser de gran ayuda para fomentar la positividad, la paz y recibir guía divina. Además, pueden proporcionar confort, e incluso protegen a la mamá y al bebé durante el embarazo.
Aquí te compartiré algunos puntos sobre cómo puedes conectarte con estos seres celestiales si deseas materializar tu sueño de tener un hijo y mantener un embarazo saludable.
¿Cómo conectar y recibir ayuda de los los ángeles durante el embarazo?
1. Conéctate con la guía angelical
Los ángeles son mensajeros del Creador, proporcionando guía y asistencia. Los ángeles clave para la fertilidad y el embarazo son:
- Arcángel Gabriel: Conocido como el ángel de la comunicación, Gabriel trae buenas noticias a las futuras madres y ayuda a comunicar tus deseos a Dios/Divinidad/Universo.
- Arcángel Miguel: Este poderoso protector puede ser invocado para proteger tanto a la madre como al niño a lo largo del embarazo.
- Arcángel Rafael: El ángel sanador, puede apoyar la salud y vitalidad durante el embarazo y asistir con problemas de fertilidad.
2. Crea un espacio acogedor
Para invitar la presencia de los ángeles en tu vida, crea un ambiente pacífico donde te sientas segura y tranquila. Esto puede ser una habitación específica o un pequeño altar con objetos que simbolicen pureza y paz como velas blancas, flores y cristales como la piedra de luna y el cuarzo rosado, conocidos por sus propiedades para mejorar la fertilidad.
- Oración y Meditación: Comunícate con los ángeles a través de la oración o la meditación. Expresa claramente tus intenciones de concebir y pide su apoyo y guía. Visualiza a los ángeles rodeándote con luz y amor, mejorando tu fertilidad y protegiendo a tu futuro bebé.
Cartas de ángeles: Utiliza cartas de ángeles para recibir mensajes y afirmaciones que fomenten la positividad y la fe a lo largo de tu proceso de concepción y embarazo.
3. Lleva a cabo prácticas y usa afirmaciones
Realiza prácticas que contribuyan a establecer una conexión profunda con los ángeles. Puedes, por ejemplo, encender velas para representar la luz angelical, o leer afirmaciones diarias que refuercen los deseos de tu corazón.
- Afirmaciones: Afirmaciones positivas como "Estoy rodeada de amor y guía divina mientras me preparo para la maternidad" pueden elevar tu espíritu y elevar tu vibración, haciéndote más receptiva a los milagros que Dios/Universo a través de los ángeles puede enviarte.
4. Escucha a tu intuición
Los ángeles a menudo se comunican a través de la intuición y señales sutiles. Presta atención a tus sentimientos internos y a las señales en tu vida cotidiana, como secuencias de números recurrentes, plumas que aparecen en lugares inusuales, o encuentros inesperados con pájaros o mariposas.
