¿Quieres ponerle aretes a tu bebé? Expertos explican cuándo es el mejor momento para perforar sus orejas

La llegada de una niña a cualquier hogar es una causa de celebración entre su familia. Por eso, es común que a los pocos días de nacida sus papás la llenen de ropita rosa, moños para la cabeza y hasta le pongan pendientes. Especialmente en Latinoamérica, es común perforar las orejas de las niñas al poco tiempo de que nacen.

Esto se suele justificar con el hecho de que es un accesorio que eventualmente usarán y que, hacerlo a tan corta edad, les ahorrará el dolor que puedan sufrir en un futuro. Más allá de la costumbre, ¿alguna vez te has preguntado cuándo es el mejor momento y cuál es la edad indicada para perforar las orejas de una niña?

Los expertos tienen algunas respuestas al respecto.

¿Cuándo se pueden perforar las orejas a una bebé?

La Asociación Americana de Pediatría (AAP) recomienda esperar hasta que tu hija sea lo suficientemente grande como para cuidar de la perforación ella misma. No obstante, también explica que hacerlo a una edad temprana puede ser menos doloroso. Esto porque en sus primeros días de nacida tiene el cartílago de las orejas mucho más delgado que en cualquier otro momento de su vida.

Para los papás que quieren aprovechar ese momento y perforar las orejas de su hija lo más pronto posible, hay buenas noticias. La misma AAP asegura que, si se hace de manera adecuada, la edad de la niña no es relevante para el proceso.

Esto quiere decir que sí se puede hacer en las primeras horas o días de su nacimiento, pero los padres deben tener todos los cuidados necesarios para que no se infecte o le cause malestar.

Hacerlo dentro del hospital es considerado seguro, ya que las enfermeras y profesionales de la salud tendrán equipo esterilizado. Si prefieres perforar las orejas de tu hija en otro lugar o con otra persona, solo debes asegurarte de que todo los instrumentos que usará estén completamente limpios.

Además, si es en una bebé, este procedimiento se debe hacer con una aguja y no con una pistola para perforar.

Cuidados para las orejas perforadas de un bebé

La AAP señala que los cuidados posteriores son clave para que tu pequeña no desarrolle infecciones una vez que le perforaron las orejas. Algunos de los que debes incorporar son:

Limpiar el área con una crema antibiótica o un poco de alcohol dos veces al día.

Rotar los aretes en su lugar al menos una vez al día.

No retirar o cambiar las joyitas entre las primeras 4 o 6 semanas.

Los aretes adecuados

La recomendación de los pediatras es que el primer par de aretes de una niña sean de oro de 14 quilates, ya que es un metal noble y es menos probable que le surjan infecciones al usarlos.

Además, deben ser muy pequeños, pegados a la oreja y su broche debe cubrir toda la parte trasera. Si fueran arracadas o colgaran de alguna manera, corres el riesgo de que se los jale o se atoren con otros objetos y se lastime las orejas.