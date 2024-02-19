Lifestyle
Cesárea

La cesárea sí provoca cambios en la vagina, esto es lo que debes conocer para no alarmarte

La cesárea es una cirugía mayor con sus propios riesgos y beneficios, ¿el impacto en la vagina está más relacionado con los cambios hormonales y físicos del embarazo? ¡Te los decimos!

Carolina Lomas's profile picture
Por:Carolina Lomas

El parto vaginal es la primera opción para el nacimiento de un bebé. Sin embargo, a veces se presentan complicaciones médicas que requieren una intervención quirúrgica urgente o programada; en estos casos lo mejor es practicar una cesárea. En dicho procedimiento, el pequeño es extraído a través de un corte (incisión) en el abdomen y el útero de la madre, explica What to Expect. Actualmente, el 25% de las mujeres necesita esta cirugía u opta por ella. Pero, entre los músculos y órganos que deben remover, ¿es verdad que la cesárea sí provoca cambios en la vagina? ¡Te lo decimos!

Video Higiene íntima: ¿cómo lavar la vagina? ¿es correcto o no?

La cesárea provoca cambios en la vagina, ¿mito o realidad?

PUBLICIDAD

Existen muchas ideas erróneas alrededor de la cesarea horizontal. Una de las más populares es que la no afecta la estructura ni el funcionamiento de la vagina. Con el fin de derribar este mito y resolver todas tus dudas, te explicamos 4 cambios que experimentarás durante el posparto y cómo influyen en tu organismo, según los expertos en ginecología y obstetricia. ¡Toma nota!

Efectos de la cesárea en la vagina

#1 Disfunción del suelo pélvico

De acuerdo con la American Society of Colon & Rectal Surgeons, la disfunción del suelo pélvico (DSP) ocurre cuando los ligamentos que mantienen a esta zona alineada se relajan, estiran o cambian de posición.

Eventualmente, esto provoca que las articulaciones de dicha zona sean inestables y causen sensaciones incómodas, como presión en el pubis, dolor de cadera o dificultad para caminar.

Notas Relacionadas

¿Es mito o verdad que la vagina se estira por tener mucho sexo? ¡Descúbrelo!

¿Es mito o verdad que la vagina se estira por tener mucho sexo? ¡Descúbrelo!

Sexo y Relaciones
3 min


Asimismo, un artículo publicado en Medigraphic asegura que el DSP puede aumentar el riesgo de sufrir incontinencia urinaria, un prolapso de los órganos internos y complicaciones en la intimidad (relaciones sexuales).

Más sobre Cesárea

Las mujeres necesitan más de 40 días para reponerse del parto: la ciencia dice cuánto tiempo
2 mins

Las mujeres necesitan más de 40 días para reponerse del parto: la ciencia dice cuánto tiempo

Madres
Hay 6 casos en los que las mujeres no deben tener un parto natural: conoce cuáles son
2 mins

Hay 6 casos en los que las mujeres no deben tener un parto natural: conoce cuáles son

Madres
¿Te has preguntado por qué naciste en la noche o madrugada? Hay una explicación científica
2 mins

¿Te has preguntado por qué naciste en la noche o madrugada? Hay una explicación científica

Madres
¿Cómo debes cuidar la herida de tu cesárea? Hay un paso que muchas olvidan
2 mins

¿Cómo debes cuidar la herida de tu cesárea? Hay un paso que muchas olvidan

Madres
¿Cuántas cesáreas puede resistir el cuerpo de una mujer?
2 mins

¿Cuántas cesáreas puede resistir el cuerpo de una mujer?

Madres
¿Qué le pasa al cuerpo de una mujer si tiene más de 3 cesáreas?
2 mins

¿Qué le pasa al cuerpo de una mujer si tiene más de 3 cesáreas?

Madres
Tu cesárea sanará más rápido si realizas una caminata y otros 6 consejos de expertos
4 mins

Tu cesárea sanará más rápido si realizas una caminata y otros 6 consejos de expertos

Madres
Hay una cirugía para quitar la cicatriz de la cesárea y es más sencilla de lo que crees
2 mins

Hay una cirugía para quitar la cicatriz de la cesárea y es más sencilla de lo que crees

Madres
¿Se puede tener un parto luego de una cesárea? Especialista resuelve las dudas más comunes
3 mins

¿Se puede tener un parto luego de una cesárea? Especialista resuelve las dudas más comunes

Madres
¿Es verdad que no debo amamantar al bebé luego de la cesárea? 8 mitos desmentidos por expertos
4 mins

¿Es verdad que no debo amamantar al bebé luego de la cesárea? 8 mitos desmentidos por expertos

Madres

#2 Holgura vaginal

Según Healthline, es completamente natural que la vagina sea un poco más flexible después de un parto o cesárea. Esto ocurre debido a un aumento de prolactina y una falta de apoyo en el suelo pélvico. No representa ningún riesgo para la salud y, en la mayoría de los casos, suele regresar a la normalidad dos o tres semanas después del alumbramiento.

PUBLICIDAD

Incluso, si deseas acelerar la recuperación, los especialistas sugieren realizar ejercicios de Kegel para fortalecer los músculos, evitar pérdidas de orina y reducir el riesgo de presentar un prolapso.

Video Esto dice el color de tu orina sobre tu salud

#3 Dolor al tener intimidad

Tener relaciones sexuales luego de una cesárea puede ser muy doloroso. Acorde con Medical News Today, esta cirugía disminuye los niveles de estrógeno (hormona que prepara la ovulación) y suprime la producción de lubricante. Como resultado, el tejido vaginal tendrá hipersensibilidad y es probable que la zona íntima se sienta extremadamente seca. ¡Auch!

Para evitar que esto pase y puedas disfrutar de tu vida sexual, los expertos recomiendan esperar hasta 6 semanas después del parto y utilizar productos naturales que aumenten la líbido y te hagan sentir mucho más cómoda.

Notas Relacionadas

¿Es verdad que la vagina se vuelve más estrecha después de un tiempo sin sexo?

¿Es verdad que la vagina se vuelve más estrecha después de un tiempo sin sexo?

Sexo y Relaciones
2 min

#4 Sangrado vaginal

Es habitual presentar un ligero sangrado durante la dos semanas posteriores al parto, subraya la Dra. Deborah Weatherspoon, ginecóloga y experta en desarrollo infantil. A este fluido se le conoce como loquios; una sustancia vaginal compuesta de mucosa y leucocitos, que tiene como finalidad eliminar el tejido placentario que aún permanece en el útero.

Si las descargas de sangre continúan por más de 20 días y vienen acompañadas de mal olor, contracciones y dolor en la vulva, será necesario que acudas con un especialista para descartar un desgarre en el cérvix o las paredes vaginales. ¡Mucho ojo!

Video Cáncer cervical: señales a las que toda mujer debe estar muy atenta


Finalmente, recuerda que además de que la cesárea sí provoca cambios en tu vagina, debes estar atenta a las señales que envía tu organismo y visitar a un médico en caso de notar alguna irregularidad.

PUBLICIDAD

Visita a tu ginecólogo y externa todas tus dudas respecto a los cambios que suelen presentarse en el posparto. Una vez que lo intentes, te sentirás mucho más segura, cómoda y preparada para afrontar cualquier imprevisto.

¿Y tú, cómo proteges tu zona íntima durante el puerperio?

Pst, pst pensamos que te gustaría leer esto:

Notas Relacionadas

5 cosas que tu vagina puede hacer y tú ni lo sabías

5 cosas que tu vagina puede hacer y tú ni lo sabías

Bienestar
2 min
Relacionados:
CesáreaMaternidadPartoMadreSalud SexualSalud de la mujer Papás y MamásRelaciones de ParejaEmbarazoAtentamente Victoria

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD