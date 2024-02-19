La cesárea sí provoca cambios en la vagina, esto es lo que debes conocer para no alarmarte

El parto vaginal es la primera opción para el nacimiento de un bebé. Sin embargo, a veces se presentan complicaciones médicas que requieren una intervención quirúrgica urgente o programada; en estos casos lo mejor es practicar una cesárea. En dicho procedimiento, el pequeño es extraído a través de un corte (incisión) en el abdomen y el útero de la madre, explica What to Expect. Actualmente, el 25% de las mujeres necesita esta cirugía u opta por ella. Pero, entre los músculos y órganos que deben remover, ¿es verdad que la cesárea sí provoca cambios en la vagina? ¡Te lo decimos!

La cesárea provoca cambios en la vagina, ¿mito o realidad?

Existen muchas ideas erróneas alrededor de la cesarea horizontal. Una de las más populares es que la no afecta la estructura ni el funcionamiento de la vagina. Con el fin de derribar este mito y resolver todas tus dudas, te explicamos 4 cambios que experimentarás durante el posparto y cómo influyen en tu organismo, según los expertos en ginecología y obstetricia. ¡Toma nota!

Efectos de la cesárea en la vagina

#1 Disfunción del suelo pélvico

De acuerdo con la American Society of Colon & Rectal Surgeons, la disfunción del suelo pélvico (DSP) ocurre cuando los ligamentos que mantienen a esta zona alineada se relajan, estiran o cambian de posición.

Eventualmente, esto provoca que las articulaciones de dicha zona sean inestables y causen sensaciones incómodas, como presión en el pubis, dolor de cadera o dificultad para caminar.



Asimismo, un artículo publicado en Medigraphic asegura que el DSP puede aumentar el riesgo de sufrir incontinencia urinaria, un prolapso de los órganos internos y complicaciones en la intimidad (relaciones sexuales).

#2 Holgura vaginal

Según Healthline, es completamente natural que la vagina sea un poco más flexible después de un parto o cesárea. Esto ocurre debido a un aumento de prolactina y una falta de apoyo en el suelo pélvico. No representa ningún riesgo para la salud y, en la mayoría de los casos, suele regresar a la normalidad dos o tres semanas después del alumbramiento.

Incluso, si deseas acelerar la recuperación, los especialistas sugieren realizar ejercicios de Kegel para fortalecer los músculos, evitar pérdidas de orina y reducir el riesgo de presentar un prolapso.

#3 Dolor al tener intimidad

Tener relaciones sexuales luego de una cesárea puede ser muy doloroso. Acorde con Medical News Today, esta cirugía disminuye los niveles de estrógeno (hormona que prepara la ovulación) y suprime la producción de lubricante. Como resultado, el tejido vaginal tendrá hipersensibilidad y es probable que la zona íntima se sienta extremadamente seca. ¡Auch!

Para evitar que esto pase y puedas disfrutar de tu vida sexual, los expertos recomiendan esperar hasta 6 semanas después del parto y utilizar productos naturales que aumenten la líbido y te hagan sentir mucho más cómoda.

#4 Sangrado vaginal

Es habitual presentar un ligero sangrado durante la dos semanas posteriores al parto, subraya la Dra. Deborah Weatherspoon, ginecóloga y experta en desarrollo infantil. A este fluido se le conoce como loquios; una sustancia vaginal compuesta de mucosa y leucocitos, que tiene como finalidad eliminar el tejido placentario que aún permanece en el útero.

Si las descargas de sangre continúan por más de 20 días y vienen acompañadas de mal olor, contracciones y dolor en la vulva, será necesario que acudas con un especialista para descartar un desgarre en el cérvix o las paredes vaginales. ¡Mucho ojo!

Finalmente, recuerda que además de que la cesárea sí provoca cambios en tu vagina, debes estar atenta a las señales que envía tu organismo y visitar a un médico en caso de notar alguna irregularidad.

Visita a tu ginecólogo y externa todas tus dudas respecto a los cambios que suelen presentarse en el posparto. Una vez que lo intentes, te sentirás mucho más segura, cómoda y preparada para afrontar cualquier imprevisto.

¿Y tú, cómo proteges tu zona íntima durante el puerperio?