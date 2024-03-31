¿Por qué algunas mujeres solo dan a luz a niñas? Te explicamos las razones científicas

¿Conoces a familias que solo han tenido hijas luego de varios embarazos? Te explicamos cuáles son los factores que determinan el sexo de los bebés.

Históricamente, la población entre hombres y mujeres se ha mantenido equilibrada, por lo que no importa si una familia tiene varios hijos de un mismo sexo.

Sin embargo, existe la creencia de que, por más que intentan cambiar el patrón, algunas mujeres solo pueden concebir niños o niñas.

Incluso hay familias grandes en las que se piensa que existe un gen dominante al momento de que una mujer queda embarazada y el cual determina el sexo del bebé.

No obstante, hasta el momento, no existe ninguna prueba científica de que eso sea posible, y tener dos o más hijos del mismo sexo es una coincidencia biológica.

El sexo del bebé no es determinado por la mujer, sino por el hombre, ya que los espermatozoides pueden variar entre cromosomas X o Y; mientras que los óvulos de las mujeres solo tienen cromosoma X.

Si el resultado de una fecundación es XX, entonces el embarazo resultará en una niña. En el caso contrario, XY es la representación de cromosomas de un varón.

Esta combinación depende del espermatozoide que resulte ganador en la fecundación del óvulo; por lo tanto, el sexo del bebé es determinado por el padre.

Es por eso que, a menos de que la pareja se someta a un tratamiento médico y elijan cuidadosamente el sexo del bebé, el resultado es una coincidencia.

Hay quienes sugieren que hay genes en los hombres que, por probabilidad, podrían determinar el sexo del bebé. Es decir, si el padre tiene varios hermanos varones en la familia, hay más probabilidades de que tenga un niño.

Si tiene más hermanas, entonces hay más probabilidades de tener una niña; no obstante, está comprobado que eso no es así. Sólo es una falsa creencia.

Una investigación de 2020 demostró que las catástrofes naturales, como terremotos, tienen un efecto en la proporción de sexos al nacer.

Hipotéticamente, los investigadores atribuyeron el efecto al aumento de estrés; sin embargo, los eventos coincidieron con un aumento en la muerte de fetos masculinos.

Otra investigación reveló que la dieta en la madre durante el periodo en el que estaba buscando quedar embarazada podría influir en el sexo del bebé.

Según el estudio, las embarazadas que comen más lácteos y menos sal tienen más probabilidades de tener una niña que aquellas que tienen una dieta rica en sodio.

Sin embargo, hasta el momento, la determinación del sexo de un bebé es el resultado de la selección natural y la coincidencia biológica es un factor con más peso que el resto de elementos externos.

