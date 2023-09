No sabía que estaba embarazada ¿Qué es el embarazo críptico o silencioso?

Aunque parece un misterio, en un embarazo críptico, el embrión también se implanta en el útero. Sin embargo, al no existir los cuidados prenatales necesarios, algunos bebés suelen nacer antes de tiempo e incluso estar bajos de peso. En casos muy especiales, el embrión se ubica en un lugar que no es el útero y se le conoce como un embarazo ectópico. Los embarazos ectópicos son peligrosos y requieren atención médica inmediata, ya que el embrión no puede desarrollarse correctamente fuera del útero y puede provocar complicaciones graves para la madre.