7 hábitos que ayudan a tu bebé a ser más inteligente, todo empieza desde la pancita

¿Sabes cuál es la mejor forma de estimular mentalmente a tu bebé? La respuesta es más sencilla de lo que te imaginas, ese pequeño ser sólo necesita de tu tiempo y cariño ¿Lo estás haciendo bien?

Lo primero que tienes que saber es que todo comienza desde el vientre de mamá, los expertos de Pregnancy, Birth and Baby aclaran:

«El embarazo puede ser el momento perfecto para comenzar a formar un vínculo con tu bebé, lo cual es muy importante para su desarrollo durante la infancia».



Así que existen algunas cosas que mamá puede hacer para aumentar el coeficiente intelectual de su bebé, incluso antes del nacimiento. Los siguientes hábitos son de gran ayuda para tener hijos más inteligentes.

#1 Aliméntate sanamente

Debes recordar siempre que ahora estás comiendo por dos, así que necesitas gran cantidad de nutrientes para ayudar a tu bebé a desarrollarse sanamente.

Los especialistas de WebMD recomiendan que incluyas en tu dieta diaria más de cinco porciones de frutas y verduras y algunos cereales integrales. Además, aclaran que las grasas y las proteínas son indispensables para el desarrollo del cerebro fetal.

#2 Hablar con tu bebé desde que está en el vientre



En The Health Site comentan que el sentido auditivo de tu pequeño toma forma desde la semana 14 de gestación, y comparten la recomendación de la doctora Geetanjali Shah:

«Hablar con la protuberancia del bebé ayuda en la estimulación auditiva y construye sinapsis o conexiones neuronales en el cerebro que es responsable de la audición».

La especialista agrega que no te limites sólo a hablar con el bebé uterino, cantarle o contarle cuentos también estimula su inteligencia.

#3 Aléjate del estrés



El doctor Méndez, neonatólogo del Miami Children's advierte que debes evitar gritar y otros lenguajes violentos durante el embarazo. Un ambiente libre de estrés durante y después del embarazo es lo que tu hijo necesita para desarrollar al máximo su potencial.

#4 Acaricia tu vientre



Un niño que se siente amado crece con mayor seguridad para luchar por sueños. Es importante que consideres que tu pequeño puede sentir el amor de mamá y de quienes los rodean desde el vientre.

Un estudio reveló que los bebés reaccionan de manera selectiva a las caricias que llegan al vientre de mamá. Probablemente notes que se mueven más cuando sienten la caricia o escuchan la voz de papá y de las personas que pasan más tiempo a tu lado.

#5 Abraza a tus hijos



Una vez que el bebé nace seguirá necesitando de ese contacto con los seres que lo aman, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comparte:

«En este proceso de desarrollo del cerebro, no sólo se deben satisfacer las necesidades físicas. Los bebés y los niños pequeños también requieren estimulación mental e interacción cercana y amorosa con quienes los rodean, desde el nacimiento».

#6 Juega con tu bebé



Tu pequeño está aprendiendo constantemente, busca la forma de que cada actividad se encuentre llena de enseñanzas y diversión. En el mismo artículo la Organización Mundial de la Salud dice:

«Cada momento que tenemos con un niño es una oportunidad para que aprenda y se desarrolle, ya sea durante el juego y la alimentación, o como parte de las actividades cotidianas como hacer las tareas del hogar».

#7 Contacten con la naturaleza



Por su parte, en un artículo National Geographic, habla de la importancia de propiciar que los niños tengan contacto con la naturaleza:

«La idea de que los niños conecten con la naturaleza se ha defendido durante mucho tiempo como algo beneficioso para cuerpo y mente. El tiempo que se pasa al aire libre se ha vinculado a la mejora de la capacidad de concentración, la memoria y la función ejecutiva, es decir, cómo aprendemos frente a qué aprendemos».

Así que llegó el momento de organizar más salidas al campo y la playa, para desconectarse de la ciudad y pasar tiempo de calidad con la familia.

Ahora ya sabes que muchas de las decisiones y acciones de los papás influyen en el desarrollo de la inteligencia de su bebé. Probablemente debas hacer algunos cambios en tu rutina para tener hijos más inteligentes y felices.

¿Estás lista para aplicar estos consejos? ¿Cuál es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios.

