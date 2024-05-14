¡No los tires! Ideas de reciclaje para reutlizar 3 empaques de productos para bebé

Video Reciclar: 4 ideas creativas para reutilizar los envases de artículos para bebé

Los hijos contaminan desde que nacen, pues por increíble que parezca generan más de una tonelada de residuos en sus primeros años de vida. Para dejarle un futuro en un mundo más limpio te compartimos divertidas ideas de reciclaje con los tres empaques de productos para bebé que más se utilizan.

Y si te pones creativa, verás cómo reutilizando las cajas de pañales, latas de fórmula y los envases de vidrio pueden ser súper útiles para tu hogar.

3 ideas para reutilizar empaques de productos para bebé

1. Latas de fórmula

Si no estás lactando o el doctor de tu pequeño indicó fórmula, sabemos perfecto que la cantidad de latas que tiras es alta. Inicia este proyecto de reciclaje y transfórmalas en útiles artículos para tu hogar. Lo primero que debes es quitarle la etiqueta, lijar los bordes de aluminio (si es que tiene) y pintarlas como mejor te gusten. Decórala con materiales como telas, listones, stickers.

Para una maceta llénala de tierra y coloca la planta con cuidado de hacer un agujero en el fondo.

También puede servirte como un juguete para desarrollar la destreza y motricidad de tu pequeño al colocar palitos de colores de diferentes tamaños.

Si lo prefieres puedes hacer una alcancía con un pequeño agujero en la tapa.

¿Más ideas? En nuestro video al inicio de este artículo te mostramos el paso a paso para realizar una zapatera con latas de fórmula de bebe.

2. Reutilizar envases de vidrio de comida para bebé

Este es uno de los proyectos de reciclaje que más nos gustan, pues los envases de vidrio son tan versátiles, que sirven prácticamente para todo.

Puedes hacer un mini costurero, por ejemplo, basta con meter dentro una cinta métrica, botones, hilos y agujas.

Una de las formas más útiles de reciclar los envases de vidrio es convertirlos en especieros. Lávalos muy bien y coloca en cada uno la especie que quieras, tápalo y escribe el nombre sobre la tapa.

3. Reciclar cajas de pañales

Otro de los productos para bebé que más se consumen son los pañales, que generalmente vienen en cajas de cartón.

Puedes juntar varias cajas de cartón y armar una casita o juguetero para los muñecos o muñecas de tu pequeño e incluso pueden pintarla y decorarla juntos.

Para no tener todos los papeles regados, utiliza algunas de las cajas para archivarlos.

Los gatitos agradecerán las cajas de cartón para usarlas como rascadores o simplemente para jugar.

Seguramente, vas a pensar dos veces antes de tirar estos empaques. Si bien no podrás utilizarlos todos, trata de reutilizar los más que puedas y los demás llévalos al centro de reciclaje más cercano a tu hogar.

