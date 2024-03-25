Cambios en la adolescencia: ¿Cómo afrontar los 7 más importantes en tus hijos?

Video ¿Tienes un hijo adolescente? Su salud mental podría estar en riesgo

La adolescencia es una etapa de transformación por la que hemos pasado todos. Sufrimos cambios físicos, emocionales, sociales y psicológicos que no solo afectan a los adolescentes, sino también a sus familias.

Como padres, comprender lo que les sucede en esta etapa nos ayudará a saber cómo apoyarlos para fortalecer su seguridad y autoestima, así como a formarles una identidad sólida. Acompáñanos a explorar los 7 cambios más importantes que aparecen en la adolescencia mientras te damos algunos consejos para afrontarlos.

7 cambios importantes que tendrá tu hijo en la adolescencia

#1 Cambios físicos

Durante la adolescencia, los jóvenes experimentan un rápido crecimiento físico y desarrollo sexual. Las mujeres, por ejemplo, desarrollan sus senos y aparece la menstruación; mientras que a los hombres les cambia la voz y aparece el vello facial.

Cómo afrontarlo: Habla con tus hijos sobre estos cambios de manera abierta y sin prejuicios. Esto hará que ellos confíen en ti y acudan contigo siempre que lo necesiten.

#2 Cambios emocionales

Los cambios hormonales pueden provocar una montaña rusa emocional. Es por esto que algunos adolescentes suelen estar más irritables o más sensibles. Hay días que ni ellos mismos se aguantarán por estos cambios de humor que experimentan.

Qué hacer como papás: Escucha sin juzgar y ofrécele tu apoyo. Si tu hijo o hija se siente en un ambiente seguro y amoroso, podrá expresar sus emociones libremente.

#3 Cambios sociales en los adolescentes

Este es un periodo donde las amistades y las relaciones sociales toman mucha importancia. Los jóvenes comienzan a buscar su identidad y lugar dentro de la sociedad.

Cómo afrontarlo: Anima a tus hijos a participar en actividades y grupos que compartan sus intereses. Esto fomentará su autoestima y habilidades sociales.

#4 Cambios psicológicos

Es en la adolescencia cuando se comienza a desarrollar nuestro pensamiento abstracto. Este nos permite pensar más allá del aquí y el ahora. Esto también incluye la formación de una identidad personal y valores propios.

Qué hacer como papás para apoyarlos: Comienza a darles más libertad a tus hijos. Al sentirse independientes empezarán a tomar decisiones y asumir responsabilidades apropiadas para su edad. Discute con ellos sus valores, metas y decisiones.

#5 Búsqueda de independencia

La necesidad de ser independientes y autónomos se hace más evidente. Aun cuando sean jóvenes, ellos se sienten adultos y esto puede llevar a conflictos familiares.

Cómo afrontarlo: Establece límites claros, pero también sé flexible. Negocia reglas y responsabilidades que reconozcan su necesidad de libertad.

#6 Los adolescentes quieren experimentar

Querer experimentar cosas nuevas es algo que no podemos evitar. Nosotros mismos lo hemos vivido cuando fuimos jóvenes. El riesgo del consumo de alcohol y drogas es latente.

Qué hacer: Habla con tus hijos sobre los riesgos y consecuencias que estas conductas pueden traerles. Dales información objetiva y fórmales un pensamiento crítico.

#7 Autoestima

Durante la adolescencia, los cambios físicos y sociales pueden afectar la autoestima de los jóvenes.

Cómo ayudarlos: Refuerza su autoestima. Reconoce sus logros y cualidades que lo hacen único. Evita a toda costa las críticas destructivas.

Al ofrecerles apoyo y guía, puedes ayudar a tus hijos a navegar estos años de forma positiva. Además, fomentarás su desarrollo para convertirse en adultos saludables y felices.

Recuerda que cada adolescente es único. Mantén la comunicación y la confianza para ser el soporte de tus hijos durante esta travesía.

