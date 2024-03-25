Cambios en la adolescencia: ¿Cómo afrontar los 7 más importantes en tus hijos?
Como padres queremos ayudar a nuestros hijos a navegar mejor por los cambios físicos, emocionales, sociales y psicológicos que sufren durante la adolescencia, por ello te damos una guía para ofrecerles lo necesario y apoyarlos en su desarrollo
La adolescencia es una etapa de transformación por la que hemos pasado todos. Sufrimos cambios físicos, emocionales, sociales y psicológicos que no solo afectan a los adolescentes, sino también a sus familias.
Como padres, comprender lo que les sucede en esta etapa nos ayudará a saber cómo apoyarlos para fortalecer su seguridad y autoestima, así como a formarles una identidad sólida. Acompáñanos a explorar los 7 cambios más importantes que aparecen en la adolescencia mientras te damos algunos consejos para afrontarlos.
7 cambios importantes que tendrá tu hijo en la adolescencia
#1 Cambios físicos
Durante la adolescencia, los jóvenes experimentan un rápido crecimiento físico y desarrollo sexual. Las mujeres, por ejemplo, desarrollan sus senos y aparece la menstruación; mientras que a los hombres les cambia la voz y aparece el vello facial.
Cómo afrontarlo: Habla con tus hijos sobre estos cambios de manera abierta y sin prejuicios. Esto hará que ellos confíen en ti y acudan contigo siempre que lo necesiten.
#2 Cambios emocionales
Los cambios hormonales pueden provocar una montaña rusa emocional. Es por esto que algunos adolescentes suelen estar más irritables o más sensibles. Hay días que ni ellos mismos se aguantarán por estos cambios de humor que experimentan.
Qué hacer como papás: Escucha sin juzgar y ofrécele tu apoyo. Si tu hijo o hija se siente en un ambiente seguro y amoroso, podrá expresar sus emociones libremente.
#3 Cambios sociales en los adolescentes
Este es un periodo donde las amistades y las relaciones sociales toman mucha importancia. Los jóvenes comienzan a buscar su identidad y lugar dentro de la sociedad.
Cómo afrontarlo: Anima a tus hijos a participar en actividades y grupos que compartan sus intereses. Esto fomentará su autoestima y habilidades sociales.
#4 Cambios psicológicos
Es en la adolescencia cuando se comienza a desarrollar nuestro pensamiento abstracto. Este nos permite pensar más allá del aquí y el ahora. Esto también incluye la formación de una identidad personal y valores propios.
Qué hacer como papás para apoyarlos: Comienza a darles más libertad a tus hijos. Al sentirse independientes empezarán a tomar decisiones y asumir responsabilidades apropiadas para su edad. Discute con ellos sus valores, metas y decisiones.
#5 Búsqueda de independencia
La necesidad de ser independientes y autónomos se hace más evidente. Aun cuando sean jóvenes, ellos se sienten adultos y esto puede llevar a conflictos familiares.
Cómo afrontarlo: Establece límites claros, pero también sé flexible. Negocia reglas y responsabilidades que reconozcan su necesidad de libertad.
#6 Los adolescentes quieren experimentar
Querer experimentar cosas nuevas es algo que no podemos evitar. Nosotros mismos lo hemos vivido cuando fuimos jóvenes. El riesgo del consumo de alcohol y drogas es latente.
Qué hacer: Habla con tus hijos sobre los riesgos y consecuencias que estas conductas pueden traerles. Dales información objetiva y fórmales un pensamiento crítico.
#7 Autoestima
Durante la adolescencia, los cambios físicos y sociales pueden afectar la autoestima de los jóvenes.
Cómo ayudarlos: Refuerza su autoestima. Reconoce sus logros y cualidades que lo hacen único. Evita a toda costa las críticas destructivas.
Al ofrecerles apoyo y guía, puedes ayudar a tus hijos a navegar estos años de forma positiva. Además, fomentarás su desarrollo para convertirse en adultos saludables y felices.
Recuerda que cada adolescente es único. Mantén la comunicación y la confianza para ser el soporte de tus hijos durante esta travesía.
