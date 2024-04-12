Las caderas se ensanchan con el sexo y otros mitos sobre el cuerpo de las mujeres

Estamos en pleno siglo XXI, la información está, literalmente, al alcance de nuestras manos, por lo que es fácil pensar que existen muy pocos tabúes en relación al cuerpo humano, ¿no?

Pero no todo es como parece. En realidad, aún hay muchas creencias falsas, especialmente cuando se trata del funcionamiento y la anatomía del cuerpo femenino. Estas creencias circulan constantemente por Internet, pero ha llegado el momento de desmentirlas.

#1 La menstruación puede controlarse



Algunos hombres piensan que la menstruación es algo que puede contenerse o liberarse, tal y como pasa con la orina. Pero si esto fuera cierto, las toallas sanitarias, tampones y la copa menstrual no existirían. En realidad, la sangre baja sin siquiera avisarnos.

Existe un método conocido como free bleeding, donde las mujeres pueden controlar -más o menos- su sangrado. Sin embargo, requiere de tiempo, paciencia y mucha práctica.

#2 Las mujeres tienen menos apetito sexual



Durante mucho tiempo se creyó que los hombres pensaban todo el tiempo en sexo y que el deseo sexual de las mujeres era más bajo. Esto no es nada más que un mito, pues el deseo sexual puede variar en cada persona y no tiene nada que ver con ser hombre o mujer.

#3 El clítoris no existe



No sabemos de dónde surgió esta idea, pero es momento de dejar de creer esto. El clítoris forma parte de la vulva y su única -y maravillosa- función es proporcionar placer a la mujer.

#4 Las caderas se ensanchan al tener sexo



Un mito popular asegura que las caderas de las mujeres se hacen más grandes después de tener sexo por primera vez. Es completamente falso, iniciar la vida sexual no tiene efectos visibles en el cuerpo.

#5 La menstruación es antinatural



Es sorprendente ver la cantidad de personas que argumentan que sólo las mujeres con una vida poco saludable menstrúan. Es importante aclarar que la menstruación es un proceso natural del cuerpo femenino.

Cada mes, el organismo se prepara en caso de la fecundación de un óvulo, por lo que se forma un recubrimiento en el útero. Si la mujer no queda embarazada, el recubrimiento se desprende, lo que origina el sangrado. De hecho, la ausencia de menstruación puede indicar una anomalía.

#6 La vagina se hace más grande con el sexo



Esta creencia no tiene ningún sustento médico ni alguna razón científica que lo sugiera. La vagina tiene la capacidad de dilatarse cuando la mujer está excitada y al momento del parto, pero luego vuelve a su tamaño normal.

#7 El flujo vaginal es malo



Otra creencia errónea es que el flujo indica una infección vaginal o falta de higiene, pero en realidad es totalmente normal. Los cambios en su consistencia y/o olor pueden indicar que algo está pasando, pero eso solo lo puede determinar un ginecólogo.

#8 La orina sale por la vagina



¡No! La orina sale por la uretra, un orificio que se encuentra justo encima de la vagina y que mide cerca de 3 o 3.5 centímetros.

#9 Las mujeres no deben tener vello corporal



El vello corporal tiene como función proteger la piel y otras partes del cuerpo. Por ejemplo, el vello púbico ayuda a evitar infecciones. Es completamente natural tanto en hombres como mujeres, y no tiene nada de antihigiénico.

#10 Los limpiadores vaginales son necesarios



Existen productos que prometen limpiar la vagina y eliminar olores. Lo cierto es que esto puede alterar el pH y hacer que este órgano sea más vulnerable a contraer infecciones. La vagina es capaz de limpiarse a sí misma y debe asearse sólo con jabón neutro.

¿Qué otro mito has escuchado?

