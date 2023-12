Higiéne íntima: ¿Es normal qué la ropa interior se decolore en el área de la entrepierna?

La decoloración de la ropa interior, especialmente en el área de la entrepierna, es un fenómeno común que muchas mujeres experimentan, pero a menudo se sienten incómodas al hablar de ello. Pero no te preocupes, aunque podría parecer un inconveniente, debes saber que la responsable es la vagina. Es decir, no tiene nada que ver con que no laves bien la ropa, ni nada por el estilo.