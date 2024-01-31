5 razones por las que podrías encontrar sangre en tu ropa interior cuando no estás menstruando

Una de los peores sustos que nos podemos llevar las mujeres es encontrar sangre en nuestra ropa interior cuando estamos seguras de que no se debe a la menstruación. Y peor aún si somos regulares o no podemos ir a una consulta con el ginecólogo.

¿Te ha pasado (o te está pasando ahora)? Antes de entrar en pánico, conoce algunas de las causas por las que hay sangre en tu ropa interior cuando no estás menstruando (una de ellas podría ser la culpable de tu problema).

#1 Es efecto de algún medicamento



Los medicamentos anticoagulantes, algunos suplementos (como el ginkgo biloba) y varias opciones de control de natalidad (el anillo vaginal, por ejemplo), pueden alterar la consistencia de la menstruación o los niveles hormonales, y causar sangrado. Así que si comienzas con un nuevo medicamento y eso te sucede, consulta a tu doctor.

#2 Tienes una ETS



Si comienzas a notar sangre en tus pantaletas, sobre todo después de tener sexo, la gonorrea o clamidia podrían ser las causantes, indica Natasha Johnson, ginecóloga del Brigham Hospital. Ella explica que tanto esas enfermedades de trasmisión sexual, como la tricomoniasis y el VPH pueden generar inflamación en el cuello del útero, y cuando eso pasa, puede haber sangrado.

#3 Estás embarazada



La American Pregnancy Association indica que un 20% de las mujeres embarazadas sangran durante las primeras 12 semanas. Dicho sangrado suele ser más ligero que el que se presenta en la menstruación. Si tienes dudas sobre tu última relación sexual, lo mejor es que te realices una prueba de embarazo para descartar que eso sea la causa de tu problema.

#4 Algo pasa con tu tiroides



Si estás manchando, podría deberse a que tu tiroides tiene bajo funcionamiento, lo que puede afectar tu sistema pituitario, el cual tiene una serie de efectos sobre las hormonas y, en algunos casos, ocasiona sangrados, indica Mamta Mamik, profesora asistente de obstetricia, ginecología y ciencias reproductivas en la Icahn School of Medicine.

#5 El sexo fue muy “duro”



Desde el hecho de que hayas optado por agregar juguetes ásperos hasta no estar lo suficientemente húmeda para el sexo, puede causarte un pequeño desgarre en las afueras de la abertura de la vagina y hacerte sangrar, indica Johnson. La buena noticia es que, de ser el caso, la lesión sanará pronto naturalmente y el problema cesará.

Sin importar lo ocupada que te encuentres, lo mejor cuando experimentas sangrados entre periodos es que acudas con un especialista. Él te podrá decir la causa exacta y ayudarte a remediar el problema.

