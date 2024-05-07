Lifestyle
El gimnasio puede maltratar tu cabello: 3 consejos definitivos para que el sudor no lo arruine

El sudor puede causar frizz, exceso de grasa o la caída del pelo, para evitar que tu rutina maltrate más tu cabello y mantenerlo sano y radiante basta con que sigas estos consejos

picture-14225-1564410101.jpg
Por:
Esteban Luján.

El sudor que liberas al ejercitarte en el gimnasio puede maltratar tu cabello dejando las puntas secas y sin brillo. Pero tranquila, esto no significa que debes dejar de hacer ejercicio o disminuir el ritmo. Te hemos preparado una guía de consejos con las mejores formas de proteger tu pelo y no perder ni un día de entrenamiento.

Video Como dar volumen a tu cabello: El secreto está en este producto

3 Consejos para proteger tu cabello del sudor al hacer ejercicio

1. Péinate de moño o chongo alto al entrenar

El sudor se compone en su mayoría de agua, pero también de otras sustancias como el cloruro de sodio. Al estar en contacto con el cabello durante el entrenamiento, estas sales generan frizz y fomentan los folículos de cebo que producen grasa. Si sudas de manera excesiva, incluso puede provocarte caída del cabello.

Para evitar el daño al cabello, la dermatóloga Cristina Mendes, de la Clínica Patricia Davidson Haiat, compartió un consejo valioso en sus redes:

«Apuesta por un moño o chongo alto al hacer ejercicio. En especial en mujeres con cabello mediano o largo, pues ahí el área de contacto con el sudor es más extensa»

2. Aplica aceites vegetales

Para proteger el cabello del sudor, uno de los mejores consejos que te damos es aplicar aceites vegetales que protejan las puntas de tu melena de las agentes externos. Entre ellos se encuentran el argán y el aceite de coco, que nutren el cabello seco y son antioxidantes.

3 Lava tu cabello con más frecuencia

La especialista también recomienda lavar tu melena con más frecuencia para evitar que se maltrate por el sudor, sobre todo si tu rutina de ejercicio es intensa y constante. La higiene elimina las impurezas del cuero cabelludo y el pelo, reduciendo la grasa. En general, la recomendación es lavarse el cabello cada dos o tres días.

También es importante recordar que tu tipo de cabello determinará la cantidad de veces que debes lavarlo, para no ocasionar un daño importante a tu cuero cabelludo. Debes considerar el tipo de productos que necesitas, ya que el cabello graso requiere un shampoo muy diferente a uno con cuero cabelludo seco.

¿Quieres que tu cabello huela rico después de hacer ejercicio? Estos 5 shampoos harán que tu melena despida un aroma delicioso:

Video 5 shampoos para que tu cabello huela rico y luzca espectacular


Pst, pst, esto te interesará:


