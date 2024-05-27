Consejos para eliminar cucarachas de tu hogar y que no regresen ¡jamás!

Video ¿Cucarachas en tu hogar?: 3 plantas que te ayudan a mantenerlas alejadas

Las cucarachas en la casa, sobre todo en la cocina, se pueden convertir en una plaga repugnante y difícil de eliminar si no se cuenta con los cuidados necesarios. Deshacernos de estos insectos repulsivos se puede transformar en una tarea ardua.

Por ello, y para contar con las herramientas necesarias, te proponemos algunos consejos sobre cómo eliminar las cucarachas en el hogar y hacer más fácil el mantenimiento de las áreas para que no regresen esas visitas indeseables.

PUBLICIDAD

Cómo matar las cucarachas

Imagen Thinkstock

El ácido bórico es un ingrediente que te ayudará a mantener tu casa limpia y libre de cucarachas; usualmente, se puede adquirir en farmacias sin receta médica y también se puede encontrar como polvo mata cucarachas, ya que se con él se prepara un veneno que ayuda a eliminar a estos insectos.

Mezcla una parte de ácido bórico, una parte de harina y una parte de azúcar blanca y colócala en dónde se encuentren las cucarachas (comúnmente en la cocina). El azúcar las atraerá, el harina hará que se pegue mientras que el ácido bórico las matará.



Los lugares más frecuentes para colocar esta mezcla es en cajones y armarios (la parte trasera de ambos), debajo de estufas, refrigerador. Repite el procedimiento cada dos semanas, tres veces o hasta que no queden indicios de las cucarachas.

Tips para evitar las cucarachas en casa

Imagen Thinkstock

Después de eliminar las cucarachas en el hogar, la idea es que no vuelvan a aparecer. Entonces es imprescindible que sigas algunos consejos para prevenir la aparición de estos bichos.

Guardar los alimentos sobre todo harinas y azúcares en bolsas plásticas ziploc.

Dejar limpia la cocina durante las noches, eliminar todo exceso de alimentos y residuos.

Mantener la limpieza de los electrodomésticos y asear el fregadero también por debajo.

Lavar inmediatamente los platos y utensilios utilizados a diario.

Eliminar el desorden, tirar los periódicos viejos y las bolsas de plástico comerciales.

Sacar la basura regularmente. Es recomendable hacerlo a diario y no esperar que el tacho esté completamente lleno.

Mantener la basura fuera de la casa.

Utiliza productos profesionales regularmente, sólo como prevención durante las primeras semanas después de haber eliminado las cucarachas.



De por sí, las cucarachas son resistentes a varios tipos de matainsectos comerciales e insecticidas caseros. Si después de varias semanas de intentar librarte de estos bichos no lo has logrado, entonces te recomendamos que contactes con un profesional.

PUBLICIDAD

¿También tienes problemas con las chinches? Bien, entonces podemos decirte cómo eliminar las chinches de una vez por todas: