Manchas de aceite en tu ropa: te decimos cómo quitarlas con estos trucos caseros

Nada arruina más un look que una mancha de aceite en la ropa. Ya sea una pequeña salpicadura en la camisa o una mancha seca y persistente, lidiar con estas marcas puede parecer una tarea desalentadora. No vamos a mentir, algunas, especialmente las de aceite pueden ser difíciles de eliminar una vez que se han secado por completo en la tela. Sin embargo, no todo está perdido.