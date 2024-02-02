Consejos del Hogar

Cómo eliminar el mal olor de tu refrigerador: 4 trucos caseros para deshacerte de él

Es común que el refrigerador guarde olores que no son agradables. Pero no te preocupes, para eliminarlos solo necesitarás 4 ingredientes: bicarbonato, café, limón y una rebanada de pan. Te decimos cómo usarlos para que tu refri huela realmente... ¡delicioso!

Video 4 trucos para eliminar el mal olor de tu refrigerador

Lidiar con el mal olor en el refrigerador es común en muchos hogares. A veces, por más que limpiemos, parece imposible eliminar completamente esos extraños aromas a carne, pescado o "guardado" que se impregan en los alimentos y la cocina.

Afortunadamente, existen trucos caseros efectivos y sencillos para neutralizar y quitar el olor de la nevera definitivamente. Te compartimos los más sencillos para que te olvides de los malos aromas definitivamente.

Video Trucos para organizar tu refrigerador como un experto

4 trucos caseros para quitar el olor a “refri”

1. Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es capaz de neutralizar olores. Simplemente, coloca un poco en una taza sin cubrir en una esquina de tu refrigerador. Este compuesto natural absorberá los olores desagradables, dejando un ambiente más fresco. Recuerda cambiar el bicarbonato cada tres meses para mantener su efectividad.

2. Café

No solo es importante para empezar el día, sino que también puede ser tu aliado contra el mal olor en el refrigerador. Coloca un tazón pequeño con granos de café o café molido (no importa si ya está usado) dentro del refrigerador.

Sus propiedades absorbentes capturan y eliminan los olores. Además, dejará una fragancia suave y agradable. Cámbialo cada mes para mantener un ambiente fresco.

Video Receta para hacer tu propio limpiador y desinfectante casero ¡sin químicos!

3. Limón

Este es otro ingrediente casero efectivo para eliminar olores. Corta un limón por la mitad y coloca las dos partes en diferentes secciones de tu refrigerador. Entiérrales unos clavos de olor.

El limón no solo neutralizará los olores, sino que dejará un aroma muy fresco. Esta opción es ideal si te gustan las fragancias cítricas y naturales.

4. Rebanada de Pan

Este hack es el favorito de las mamás y las abuelitas para deshacerse del olor a “refri”. Solo debes tomar una rebanada de pan blanco en el refrigerador. La razón por la que funciona se debe a la capacidad natural del pan para absorber olores.

Captura y neutraliza los olores más desagradables dentro de tu nevera. Pero, uno de sus contras es que deberás cambiarla cada dos días como máximo.

Elimina el mal olor de tus trapos de cocina: con estos trucos caseros parecerán nuevos

¿Cómo prevenir los malos aromas?

  • Realiza una limpieza profunda de tu refrigerador cada mes.
  • Guarda tus alimentos en recipientes herméticos para evitar la propagación de olores.
  • Limpia derrames inmediatamente.
  • Designa áreas específicas para diferentes tipos de alimentos, así podrás ver mejor si alguno empieza a descomponerse.

Guía rápida para acomodar tu refrigerador y conservar mejor los alimentos, ¡definitivamente!

  • Ajusta los controles de humedad para mantener tus alimentos frescos por más tiempo y evitar el crecimiento de moho.
  • Las juntas de las puertas de tu refrigerador pueden acumular suciedad y residuos que provocan malos olores, límpialas regularmente con un paño húmedo y detergente.

Eliminar el mal olor del refrigerador no requiere de productos químicos fuertes ni de soluciones costosas. Estos cuatro trucos caseros ofrecen una manera fácil y económica de mantener tu refrigerador fresco y libre de olores.
Ya sea que elijas el bicarbonato de sodio, el café, el limón, o la clásica rebanada de pan, cada uno de estos métodos te ayudará a crear un ambiente más agradable en tu cocina.

Estas son las cosas de tu hogar que tienen más gérmenes: Guía para hacer limpieza profunda

Consejos del Hogar

