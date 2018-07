Meghan Markle está “aterrada” según su papá (y esto es lo que le suplica, preocupado)

"He visto su sonrisa durante años. Conozco su sonrisa. No me gusta la que veo ahora, es de dolor", sostuvo en entrevista publicada este domingo, 15 de julio, en el diario The Sun. Markle, de 73 años, dijo estar " muy preocupado" por la nueva duquesa ya que " hay que pagar un alto precio" por estar casado conun miembro de la familia real británica.