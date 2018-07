Cuando se case Eugenie de York, seguirá siendo princesa, pero su esposo se queda como plebeyo

También se especulaba mucho si acaso la princesa, quien es la sexta nieta de la reina Isabel II y novena en la línea de sucesión al trono, perdería su título de 'alteza real' (siendo descendiente directa de una soberana, este le viene 'de sangre') por casarse con alguien que no es de la aristocracia. Esto quedó aclarado el sábado 21 de julio, cuando el padre de Eugenie, el príncipe Andrés, duque de York , reveló que Jack , de 32 años de edad, no obtendrá el título -hasta ahora vacante- de conde de Northallerton y que después de su boda, su hija será conocida como SAR la princesa Eugenie, la honorable señora Brooksbank .

Se rumoreaba que el futuro 'royal', que es el administrador de un bar muy de moda en Londres y lleva 8 años de relación con Eugenie - a quien la reina llama "Ginny" - recibiría el título de conde después de la boda, como un regalo por parte de la casa real. Sin embargo, un portavoz del duque dijo que este no era el caso .

Amistades cercanas a Eugenie, de 28 años, que tiene un puesto ejecutivo en una galería de arte, dijeron al Mail on Sunday que la decisión no molestó a la moderna princesa en absoluto."A Eugenie no le importan para nada los títulos. En su vida cotidiana siempre se presenta como Eugenie York, y de hecho, está muy feliz y satisfecha con convertirse en la señora Brooksbank".