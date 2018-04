Es princesa, trabaja 😮, tiene Instagram y se casa con un tequilero: tienes que conocer a Eugenie

Una infancia casi como todas

La princesa trabajadora

Aunque aún vive en un apartamento en un ala de casa de sus padres, ella cubre sus gastos personales , balancea su tarjeta y no solo eso: es la primera de la casa real que tiene una cuenta de Instagram (esto se debe a que ella no está ceñida por el mismo protocolo, que obligó a Meghan a cerrar su cuenta) y el día que la abrió, tenía ya 90,000 seguidores .

¿Quién es el afortunado?

Las razones del optimismo



Cuando Eugenie tenía 12 años, sufrió de escoliosis, y desde entonces ha vivido con dos varillas de metal de 30 centímetros en la espalda. Al respecto dijo durante un discurso pronunciado el 8 de marzo, en el estadio Wembley, durante un evento del día internacional de la mujer: "Podría haber afectado a mi vida e impedirme hacer las cosas que amo. Pero eso me alentó a no desanimarme, a no perder la esperanza, a no renunciar, a vivir sin temor. Hoy me siento muy afortunada de poder trabajar y apoyar a otras jóvenes que están pasando por lo mismo, animarlas para que no dejen que el diagnóstico las gane, que vivan también sin miedos".