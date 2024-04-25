Thermonator, el perro robot que lanza fuego y está a la venta: te decimos cuánto cuesta

Video Joven presume cómo es tener una novia hecha con IA y desata debate sobre el amor

En el mundo de la robótica, la empresa Throwflame ha dado un paso audaz al presentar Thermonator, un perro robot que incorpora un lanzallamas en su cuerpo.

Aunque la idea de un perro robot con la capacidad de lanzar fuego puede sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción o de la serie 'Black Mirror', este dispositivo es muy real y ya está disponible para su compra.

¿Cuáles son las características del Thermonator y cómo funciona?

Thermonator es un cuadrúpedo de unos 12 kg de peso. Se controla de forma remota y cuenta con tecnología LiDAR para mapear su entorno. Además, tiene navegación FPV (First-person view) y una mira láser.

En su espalda, Thermonator lleva un lanzallamas capaz de disparar fuego durante 45 minutos. Funciona con una mezcla de combustibles como gasolina y diésel, arrojándolos a media distancia. Puede lanzar llamas a un máximo de nueve metros.

Thermonator tiene el avanzado lanzallamas ARC, que presenta un sistema de montaje versátil y una mayor duración de la batería para mejorar la flexibilidad operativa y la longevidad.

Puede operar de forma controlada o autónoma. En el modo controlado, se maneja mediante un mando inalámbrico. En el modo autónomo, funciona sin intervención humana gracias a sus sensores incorporados.

¿Cuánto cuesta el perro robot que lanza fuego?

El precio actual para Thermonator es de 9 mil 420 dólares (aproximadamente 160 mil 988 pesos mexicanos). Sin embargo, debes tener en cuenta que solo está disponible para su venta en Estados Unidos.

¿Para qué sirve Thermonator?

Aunque Thermonator puede parecer una creación sorprendente y peligrosa, su uso está enfocado en prevenir incendios forestales, controlar la conservación ecológica y eliminar malas hierbas, nieve o hielo.

La empresa aún no ha dado detalles de si habrá algunas regulaciones para evitar que este invento pueda ser usado para fines criminales o malintencionados.

A pesar de su aspecto inusual, este perro robot demuestra cómo la tecnología sigue avanzando en direcciones inesperadas.

Así que, si alguna vez has soñado con tener un perro robot que también sea un lanzallamas, Thermonator podría ser tu elección.