Google maps se actualiza con IA y estas son las nuevas funciones: imágenes 3D, vista aérea y más

Video Joven presume cómo es tener una novia hecha con IA y desata debate sobre el amor

En un esfuerzo por mejorar la experiencia de los usuarios y hacer que la navegación sea más eficiente, Google Maps ha implementado una serie de nuevas funciones basadas en inteligencia artificial generativa.

Estas actualizaciones no solo hacen que los mapas sean más detallados, sino que también ofrecen una visión más inmersiva del mundo que nos rodea.

Google Maps Imagen The Grosby Group



A continuación te decimos las características clave que han sido introducidas en la aplicación:

PUBLICIDAD

1. Google Lens

Google Maps ha expandido su función de búsqueda con Lens (anteriormente conocida como Search con Live View) a más de 50 nuevas localidades, incluyendo algunas ciudades en México. A través de la inteligencia artificial, los usuarios pueden explorar y recorrer distintas localidades de Hispanoamérica mediante una experiencia de realidad aumentada en tiempo real.

Lens ayuda a las personas a seguir indicaciones caminando y a localizar sitios emblemáticos o establecimientos, como restaurantes, cafeterías, cajeros automáticos y comercios.

Esta función está disponible en la Ciudad de México, Monterrey, Buenos Aires, Santiago, Bogotá y Lima, según el medio 'Bussiness Insider'.

2. Vista inmersiva para rutas

Anunciada oficialmente en el evento Google I/O, esta función de navegación con inteligencia artificial se está implementando en Google Maps para 15 ciudades. Entre ellas se encuentran Ámsterdam, Barcelona, Dublín, Florencia, Las Vegas, Londres, Los Ángeles, Miami, Nueva York, París, San Francisco, San José, Seattle, Tokio y Venecia.

Immersive View ofrece una manera completamente nueva de obtener una vista previa de cada paso de un viaje, ya sea que estés conduciendo, caminando o en bicicleta.

Puedes ver en 3D y desde diferentes ángulos un edificio.

Vista inmersiva Google maps Imagen Google

3. Información adicional para vehículos eléctricos

Google Maps ahora proporciona detalles importantes para los conductores de vehículos eléctricos. Esto incluye información sobre puntos de carga disponibles en la ruta, lo que facilita la planificación de viajes para aquellos que utilizan automóviles eléctricos.

Coche eléctrico Imagen Unsplash

4. Vista aérea

La visión de una superficie desde arriba ya se usaba en la aplicación a través de planos o renderizada, pero gracias a la IA, la vista aérea o de pájaro ahora será en 3D.

PUBLICIDAD

De esta forma, Google Maps ayudará a los usuarios a ubicarse de una manera más exacta. Asimismo, también ofrece información sobre la calidad del aire, contaminación, humo, etc.

Vista aérea Google maps Imagen Pinterest

5. Sugerencias personalizadas: Podrás preguntarle qué hacer donde estés

La inteligencia artificial también se utiliza para ofrecer sugerencias de lugares a visitar según los intereses de los usuarios. Esto permite una experiencia de navegación más personalizada y relevante.

Ahora podrás preguntarle a Google Maps qué hacer o dónde comer en el lugar que visitas.

Comer en restaurante Imagen Unsplash

6. Resultados en imágenes

Google Maps ahora también te mostrará una serie de imágenes del lugar específico que busques.

Ahora los usuarios podrán tomar fotografías y enviarlas a Google, quien las añadirá a su base de datos y cuando busques una dirección, además de mostrártela en el mapa, también te proporcionará una extensa galería de fotos, desde diferentes ángulos y perspectivas para que peudas ubicarte perfectamente.

Fotografía de edificios Imagen Unsplash

Google Maps está aprovechando la inteligencia artificial para llevar la navegación a nuevos horizontes tecnológicos, brindando a los usuarios una experiencia más completa y detallada al explorar el mundo que los rodea.