Este es el truco para ver los estados de WhatsApp sin que la otra persona se dé cuenta
Ver los estados de WhatsApp sin que otras personas se den cuenta puede ser muy útil en algunas situaciones. A continuación te mostramos cómo puedes lograr esta hazaña.
WhatsApp se ha convertido en una de las apps de mensajería instantánea más importantes, donde no solo puedes compartir archivos, videos, textos o fotos, también te permite colocar estados o historias, como en Instagram o Facebook.
La aplicación te da la opción de ver qué contactos tuvieron la oportunidad de apreciar tu contenido, lo cual podría traerte algunos problemas. A continuación te compartimos algunos tips de cómo tener acceso a dicho material sin que quede tu nombre registrado.
Así puedes ver los estados de WhatsApp sin que lo noten
Una de las opciones más confiables es desactivar las confirmaciones de lectura.
Lo único que tienes que hacer es abrir WhatsApp e ir a la parte de Configuración (en iPhone e la esquina inferior derecha; mientras que en Android debes presionar los tres puntos en la esquina superior derecha).
Posteriormente debes dar clic en Privacidad y quitarle la opción de ‘Confirmaciones de lectura'. Ahora deberás esperar 1 día (24 horas exactamente) para activar dicha función.
Recuerda que los estados desaparecen después de ese tiempo, por lo que si el estado ya no existe, la notificación de lectura no se enviará.
Otra opción para los usuarios de Android es descargar una aplicación de explorador de archivos, como FX File Explorer. Posteriormente accede a la memoria interna del smartphone, en donde WhatsApp guarda las imágenes y los estados.
Ahora puedes buscar los estados que son fotos o videos de tus contactos, verlos y no dejarás ningún rastro.
Si no quieres descargar ningún archivo en tu celular, puedes abrir la app y esperar a que se actualicen los estados de tus contactos, posteriormente quita el acceso a los datos móviles y el WiFi (o simplemente ponerlo en modo avión), así podrás ver el contenido sin que detecten tu nombre.
¿Puedo ver estados de WhatsApp desde un navegador sin dejar rastro?
Para esta opción debes abrir WhatsApp Web en tu computadora en una ventana incógnita del navegador.
Después de que sigas los pasos para abrir tu cuenta, utiliza la extensión ‘WA Web Plus’ y podrás ver los estados sin que le llegue alguna información al remitente.
Recuerda seguir con cuidado cada paso, además de que si usarás una nueva aplicación ten en cuenta que podría tratarse de un virus y robar toda tu información.
¿Qué opción recomiendas para ver los estados de WhatsApp de otros usuarios sin dejar rastro? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.