¿Qué tiene de nuevo el iPhone SE4? Filtran posible precio, fecha de lanzamiento y características

Como cada año, Apple hará un evento para presentar sus nuevos modelos y actualizaciones, tanto para las computadoras como celulares, audífonos, tabletas, relojes inteligentes y aditamentos para el hogar.

Como suele ser uno de los acontecimientos tecnológicos más esperados, diversas fuentes comienzan a filtrar información desde antes, por lo que todo lo relacionado con el nuevo iPhone SE4 está llamando la atención.

Filtran información sobre el nuevo iPhone SE4 Imagen Getty Images

Filtran información del iPhone SE4: Se revelan sus especificaciones

Buscando competir con otras empresas, Apple presentó el modelo SE, que suele ser la gama más económica de la empresa; se trata de un solo tamaño con la tecnología e innovación de otros modelos.

Según una filtración reciente en la red social china Weibo, replicada por la cuenta @TechLiandr de X, el iPhone SE 4 ya está listo para salir a la venta, compartiendo algunas de sus especificaciones y su posible precio.

Entre las características del nuevo modelo está el chip A16 Bionic, el mismon que tiene los iPhone 15, lo que significa un rendimiento excepcional.

El nuevo iPhone SE4 tendrá características similar al iPhone 14 Imagen Getty Images



Si lo tuyo es documentar todo lo que pasa en tu vida, la cámara seguro te va a interesar. Este modelo tendrá una de 48 megapíxeles, una gran mejora con respecto a la de 12 megapíxeles que tiene el modelo SE 3.

Mientras que la cámara frontal de 12 megapíxeles, ideal para selfies, videollamadas y para hacer contenido para TikTok, ¡además podrás filmar en 4K a 60 FPS!

En cuanto a la batería, comparte la misma característica que el iPhone 14, ya que es de 3.279 mAh.

¿Cuánto podría costar el nuevo y cuándo saldrá a la venta el iPhone SE 4?

El precio del iPhone SE4 se estima en 399 dólares, el mismo precio que el iPhone SE3, aunque el costo podría aumentar por ser un nuevo diseño. Además, hay que recordar que la cantidad varía dependiendo del país. Finalmente, se espera que salga a la venta en el primer trimestre de 2025.

iPhone 16: ¿Qué características tendrá?

Además del modelo SE 4, también se filtraron las posibles características del iPhone 16.

Se rumora que este modelo tendrá un importante cambio de diseño respecto a la generación actual. Apple podría modificar la distribución de las cámaras con el objetivo de grabar video espacial, que posteriormente se puede reproducir en las Vision Pro.

Esto quiere decir que las cámaras gran angular y ultra gran angular deben tener una alineación específica para que pueda capturar con ambas lentes de forma simultánea.



Como en otros diseños, este modelo tendrá la versión normal, más la Pro y Pro Max, lo cual cambia el tamaño de la pantalla, mientras que se espera que la compañía reemplace el azul titanio por un nuevo color dorado, y que el negro titanio sea el clásico ‘negro espacial’.