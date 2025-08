Descubre el 'Modo rosa' de WhatsApp y cómo activarlo: tu celular se volverá 'coquette'

Si quieres saber cómo puedes aplicarlo en tu celular, aquí. te explicamos. Aunque debes tener en cuenta que la seguridad y la legalidad de este formato han sido cuestionadas por algunos internautas, pues el 'Modo rosa' de WhatsApp no es una función oficial, sino una modificación estética creada por desarrolladores externos. Se puede instalar mediante la descarga de una aplicación no oficial, como WhatsApp Plus, que permite activarlo.