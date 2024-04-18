Inteligencia Artificial

Organizan primer concurso de belleza de modelos hechas con Inteligencia Artificial; este será el premio

‘Miss IA’ surge como una iniciativa de World AI Creator Awards, una organización que reconoce a los creadores que usan IA para explorar la percepción humana de la belleza.

Liliana Carmona.
Video Así luciría la ‘Reina del Tex-Mex' Selena si siguiera viva, según la IA: tendría 53 años

La inteligencia artificial (IA) sigue expandiendo su influencia en diversas áreas de la vida cotidiana y ahora ha llegado incluso a los concursos de belleza.

Organizan concurso de belleza con modelos creadas con Inteligencia Artíficial
'Miss AI', el primer concurso de belleza con modelos creadas con Inteligencia Artificial
Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial/Instagram @fit_aitana

‘Miss AI’, el primer concurso de belleza con modelos creadas con Inteligencia Artificial

Este concurso único en su tipo surge como una iniciativa de World AI Creator Awards, una organización que reconoce a los creadores que utilizan la IA para explorar la percepción humana de la belleza a través de la tecnología.

A diferencia de los concursos tradicionales, ‘Miss AI’ desafía las normas al presentar modelos que no existen en el mundo físico, sino que son creaciones de sofisticados algoritmos de IA que pueden generar imágenes de alta resolución y realismo impresionante.

Se espera que el concurso reciba miles de postulaciones y solo existe una regla: Las concursantes deben ser 100% generadas por IA y el resto es totalmente aceptable, incluyendo múltiples presentaciones.

'Miss IA', primer certamen de belleza con modelos creadas con inteligencia artificial
'Miss IA', primer certamen de belleza con modelos creadas con inteligencia artificial
Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial

¿Cuál es el premio del primer lugar de ‘Miss IA’?

El concurso ‘Miss AI’ se llevará a cabo el 10 de mayo de 2024.

El ganador del primer lugar recibirá un premio en efectivo de 5 mil dólares, además del acceso al Programa de Mentores de Imagine Education por un valor de 3 mil dólares y se le otorgará un apoyo en relaciones públicas valorado por más de 5 mil dólares. El segundo y tercer lugar también recibirán apoyo económico y de relaciones públicas.

En la edición de este año del certamen, los jueces serán Andrew Bloch, consultor de servicios creativos y de marketing, y Sally-Ann Fawcett, historiadora y autora de concursos de belleza. Además, Aitana López y Emily Pellegrini fueron elegidas para representar a la facción digital del jurado, señala el sitio ‘TMZ’.

La influencer Aitana López, creada con IA, será parte del jurado
La influencer Aitana López, creada con IA, será parte del jurado
Imagen Instagram
"Ha sido una curva de aprendizaje rápida, ampliando mis conocimientos sobre los creadores de IA y es bastante increíble lo que es posible", dijo Sally-Ann.


Las concursantes serán evaluadas no solo por su apariencia, también por la originalidad, la innovación tecnológica que representan y el impacto que tienen en redes sociales.

¿Crees que ‘Miss AI’ sea el futuro en los concursos de belleza?


