'Mejores amigos', la nueva función de WhatsApp: qué es, cómo usarla y más

WhatsApp está trabajando en la implementación de la función de 'Mejores amigos'. Esta herramienta, similar a la que encontramos en Instagram, busca mejorar la experiencia de los usuarios al permitirles gestionar sus contactos de manera más eficiente.

¿Cómo funcionará la herramienta 'Mejores amigos' de WhatsApp?

La función 'Mejores amigos' representa un avance significativo en la gestión de contactos dentro de la popular aplicación de mensajería. Con esta herramienta, los usuarios podrán:

1. Agregar, reorganizar y eliminar contactos y grupos esenciales con facilidad: La función permitirá a los usuarios personalizar su lista de contactos, priorizando las conversaciones con aquellos que más importan.

2. Simplificar la comunicación con los contactos frecuentes: Las capturas de pantalla filtradas muestran cómo esta función agiliza la administración de interacciones dentro de la sección de llamadas. Esto facilitará la comunicación con aquellos contactos que son más frecuentes para el usuario.

¿Para qué sirve agregar 'Mejores amigos' a WhatsApp?

Al reorganizar la lista de los contactos más utilizados, los usuarios podrán mantenerse conectados con quienes realmente importan. Además, la capacidad de eliminar contactos y grupos innecesarios ayudará a mantener la lista organizada y libre de desorden.

En esta nueva era digital, la función de 'Mejores amigos' personaliza la organización de los contactos, permitiendo a los usuarios centrarse en aquellos con quienes necesitan mantenerse conectados.

Esta nueva función de WhatsApp promete simplificar la experiencia de comunicación y fortalecer los lazos con aquellos que más importan.

¿La función 'Mejores amigos' de WhatsApp se parece a la herramienta del mismo nombre de Instagram?

WhatsApp e Instagram han implementado funciones de 'Mejores amigos' para mejorar la experiencia de sus usuarios, pero con algunas diferencias clave:

1. WhatsApp

¿Qué es? La función de 'Mejores amigos' en WhatsApp permite a los usuarios crear una lista personalizada de contactos y grupos esenciales.

Cómo funciona: Los usuarios pueden agregar, reorganizar y eliminar contactos y grupos fácilmente. Esta función agiliza la administración de interacciones frecuentes dentro de la sección de llamadas.

Objetivo: Priorizar las conversaciones con personas de confianza y mantenerse conectado con aquellos que más importan.

2. Instagram

¿Qué es? En Instagram, los 'Mejores amigos' son una lista de usuarios con los que deseas compartir historias aparte.

Cómo funciona: Puedes crear una lista personalizada de personas en las que más confías. Luego, cuando publiques una historia, puedes elegir compartirla solo con tus 'Mejores amigos'.

Objetivo: Compartir contenido selectivamente con personas de confianza y mantener una mayor privacidad en tus historias.

En resumen, mientras que WhatsApp se enfoca en la gestión de contactos y la comunicación, Instagram utiliza la función de 'Mejores amigos' para controlar quién ve tus historias. Ambas opciones ofrecen una forma personalizada de interactuar con tus círculos más cercanos.

¿Cuándo estará disponible la función 'Mejores amigos' en WhatsApp?

Aunque aún no se ha anunciado oficialmente cuándo estará disponible, es muy probable que sea este mismo 2024 o a principios del 2025 cuando podamos hacer uso de este nuevo elemento.

Lo que sí es seguro decir es que esta característica será bien recibida por los usuarios de la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo.