¿Puedes distinguir un rostro real de uno hecho con IA? Estudio revela que no todas las personas lo logran

Video Lentes que parecen salidos de un capítulo de 'Black Mirror': levantan controversia en Internet

La Inteligencia Artificial está siendo aplicada en múltiples campos, incluyendo la creación de imágenes.

Al tener herramientas cada vez más sofisticadas, las fotografías son más realistas, llegando a confundirse con imágenes auténticas, tal y como lo reveló un reciente estudio de una universidad en Canadá.

Miquela es una influencer creada por IA y tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram Imagen Instagram

Estudio asegura que 40% de las personas no pueden diferencias de rostros reales de los creados por Inteligencia Artificial

Para demostrar que la Inteligencia Artificial está superando a la realidad, la Universidad de Waterloo, en Canadá, realizó un estudio en el que el 40% de los voluntarios no fue capaz de diferenciar entre una fotografía real y una creada con IA.

Para llegar a esa conclusión, los encargados del estudio reunieron a 260 participantes, quienes recibieron 20 imágenes, de las cuales la mitad eran reales, mientras que el resto fueron creadas con herramientas como Dall-E o Stable Diffusion.

En un inicio, los investigadores pronosticaron que el 85% de las personas señalarían correctamente las imágenes que fueron creadas con IA, pero resultó ser todo lo contrario, mostrando lo fácil que se le puede desinformar a las personas en las redes sociales.

“La desinformación no es nada nuevo, pero sus herramientas han cambiado y evolucionado constantemente”, comentó Andreea Pocol, estudiante de doctorado en Informática de la Universidad de Waterloo y una de las autoras del estudio.



Andreea señala que habrá un momento en que, a pesar de que las personas tengan conocimiento de cómo funcionan las herramientas de IA, se les dificultará diferenciar una imagen real de una falsa.

“Por eso necesitamos desarrollar instrumentos para identificar y contrarrestar este fenómeno. Es como una nueva carrera armamentística de la IA”.



En el estudio, los autores destacan que estas nuevas herramientas le dan al usuario la oportunidad de ser creativos, pero también tienen una gran responsabilidad, ya que es muy fácil crear contenidos que no son reales y pueden dañar a las personas.

“Con base en nuestra investigación, la encuesta y el estudio de antecedentes, llegamos a la conclusión de que los seres humanos se están quedando rezagados en la carrera por seguir el ritmo de la IA, y debemos ser conscientes del impacto social”, añadió.

Influencers creadas con IA, la nueva moda en redes

La Inteligencia Artificial está siendo utilizada por diversos creadores de contenido para generar un avatar que muchas veces es confundido con una persona real.

Por ejemplo, Aitana López, quien tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, es una creadora digital que fue creada por la agencia The Clueless, pero lo que más ha impactado a los internautas es que parece una mujer de carne y hueso.

Mientras que Miquela, quien tiene 19 años y vive en Los Ángeles, tiene 2.6 millones de seguidores y ha colaborado con múltiples marcas como BMW, FOX TV y MINI.