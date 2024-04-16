WhatsApp tiene una función para que no olvides responder los mensajes: ¿Cómo activar el punto verde?

Ni importa si tu smartphone tiene sistema operativo Android o iOS, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo y constantemente se actualiza para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios.

Buscando mejorar e innovar, la aplicación añadió un punto verde que aparece junto al nombre de algunos contactos en la lista de chats.

WhatsApp sigue lanzando nuevas actualizaciones para mejorar la experiencia del usuario Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial/Getty Images

¿Qué significa el punto verde en WhatsApp?

Si te comunicas usualmente por WhatApps, probablemente has notado que aparece un punto verde al costado derecho del nombre de algunos de tus chats.

Para aquellos que no lo habían visto, dicho punto verde es casi idéntico al que aparece cuando no has leído alguna conversación, solo que no pone algún número, que representa las conversaciones que sigues sin ver.

Esta nueva actualización es útil cuando vemos un mensaje, pero en ese momento no podemos (o queremos) responder, así que la app te permitirá marcar las conversaciones para que cuando entres a la aplicación más tarde esté resaltado, lo que te permitirá recordarlo.

¿Cómo activar el punto verde en WhatsApp?

Para activar esta función debes seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación de WhatsApp y navega hasta la interfaz principal, donde está la lista de todos tus chats.

Ahora toca cualquier conversación, es importante que elijas una que no tenga notificaciones de mensajes sin leer.

Si tu smartphone tiene sistema operativo iOS, deja presionado el chat y te aparecerá un pequeño menú donde encontrarás la opción ‘Marcar como no leído’ y listo, de inmediato se colocará el punto verde.

Los usuarios de Android deja presionado dicho chat y espera a que aparezca una paloma verde en la parte inferior derecha de la foto de contacto. A continuación presiona los tres puntos ubicados en la esquina derecha y selecciona la opción ‘marcar como no leído’, así de inmediato podrás ver cómo cambia el chat.

Cabe destacar que si tienes activada la opción de las dos palomitas azules, que aparecen cuando la otra persona en el chat ya leyó tu mensaje, la opción del punto verde no las cambiará de color, únicamente sirve como un recordatorio para leer los textos más tarde.

WhatsApp ofrece una nueva opción para no olvidar los mensajes de tus contactos Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial

WhatsApp añade filtros para organizar mejor los chats

Y se vienen nuevos cambios en la aplicación de WhatsApp para aquellos que lo utilizan para el trabajo, labores escolares o simplemente quieren tener una mejor organización en sus conversación.

Próximamente los usuarios podrán elegir entre tres filtros de chat que aparecerán en la parte superior de la lista de las conversaciones: 'Todos', 'No leídos' y 'Grupos', que podrás elegir con solo un clic.

El filtro para los grupos colocará todos los chats que compartes con otros usuarios en un solo lugar, por lo que serán más fáciles de encontrar.

¿Qué te parece la opción del punto verde para WhatsApp? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.