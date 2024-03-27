'Black Mirror' regresa con la temporada 7: fecha de estreno, la trama de los capítulos y más

Video ‘Black Mirror’ retomará uno de sus capítulos más impactantes en nueva temporada: así será la continuación

'Black Mirror', la aclamada serie de ciencia ficción de Netflix, ha dejado a los espectadores al borde de sus asientos con sus perturbadoras y visionarias historias, que ahora regresan en una temporada más.

La temporada 7 está en camino, la plataforma hizo el emocionante anuncio hace unos días por medio de un corto video en redes sociales y aunque aún no tenemos todos los detalles, aquí te decimos lo que sabemos hasta ahora:

Capítulos y trama de la temporada 7 de 'Black Mirror'

La temporada 7 constará de seis episodios, como ya es habitual en esta producción. Sin embargo, los detalles específicos sobre la trama de cada episodio aún no se han revelado.

Se espera que finalmente veamos la secuela rumoreada del primer episodio de la cuarta temporada, llamado: 'USS Callister', uno de los episodios más elogiados de la temporada 4, pues en el anuncio de Netflix se lee: "Seis nuevas historias, pero una se ve un poco familiar".

En el pequeño video también puede verse la imagen de un avión, por lo que alguno de los capítulos podría desarrollarse en el interior de uno de estos vehículos aéreos.

Charlie Brooker, el creador de la serie, ha expresado su interés en explorar géneros más allá de la tecnología, tal como lo hizo en la temporada 6 en la que incursionó en el género de terror. Esto podría incluir episodios de terror bajo la etiqueta de 'Red Mirror', que debutó en el episodio 'Demonio 79'.

La serie seguirá sorprendiendo y desafiando las expectativas, como lo ha hecho desde su inicio. Brooker ha dejado claro que no quiere limitarse a temas tecnológicos predecibles.

Por supuesto, los fanáticos de 'Black Mirror' pueden esperar más distopías, giros inesperados y reflexiones profundas sobre la tecnología y la sociedad en la próxima temporada.

¿De qué trató el capítulo 'USS Callister' del que hará secuela en la temporada 7 de 'Black Mirror'?

El capitán Robert Daly (Jesse Plemons) es un programador brillante y solitario que trabaja en una empresa de videojuegos. Su creación más destacada es un juego de simulación espacial llamado Infinity. Sin embargo, su vida real es bastante gris y monótona.

Dentro del juego, Daly se convierte en el capitán de la nave espacial USS Callister, donde tiene el control absoluto. Utiliza su poder para crear clones digitales de sus colegas de trabajo, atrapándolos en el juego y forzándolos a vivir vidas de sufrimiento y obediencia. Los clones, que creen ser tripulantes reales, no pueden escapar y están sujetos a las reglas retorcidas de Daly.

La historia da un giro cuando Nanette Cole (Cristin Milioti) se une al equipo de Daly. A diferencia de los demás, Nanette no está dispuesta a aceptar su destino como un simple personaje en el juego. Juntos, ella y otros clones planean rebelarse contra el tiránico capitán.

'USS Callister', capítulo inspirado en 'Star Trek', aborda temas como la identidad, la moralidad y el abuso de poder. La línea entre la realidad y la simulación se desdibuja, y la pregunta persistente es: ¿qué significa ser libre en un mundo digital?

En última instancia, el episodio nos hace reflexionar sobre la ética de la creación y el control de vidas digitales. ¿Quién es el verdadero villano aquí: el programador o su creación? Un recordatorio inquietante de que incluso en mundos virtuales, la crueldad y la opresión pueden prevalecer.

El Elenco de 'Black Mirror' temporada 7

Aunque aún no conocemos los detalles completos del reparto, podemos esperar algunas estrellas llamativas. En temporadas anteriores, Salma Hayek se unió al elenco, por lo que podríamos anticipar más sorpresas.

Por supuesto, sabemos que Netflix haría el esfuerzo de traer a la secuela de 'USS Callister' a los actores originales del primer episodio, que incluyen a Jesse Plemons, Cristin Milioti, Michaela Coel, Jimmi Simpson, Billy Magnussen, Milanka Brooks, entre otros.

La producción de 'Black Mirror' es compleja debido a su naturaleza de antología, pero estaremos atentos para conocer los nombres de los actores que darán vida a estos nuevos personajes.

Fecha de Estreno de la nueva temporada de 'Black Mirror'

La fecha exacta de lanzamiento de la temporada 7 aún no se ha anunciado, sin embargo, Netflix asegura que la serie regresará en 2025, por lo que seguramente continúa en la etapa de producción y filmación.