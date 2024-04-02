Inteligencia Artificial

Así usan la imagen y la voz de Messi para las ciberestafas: todo es con Inteligencia Artificial

Usando programas de inteligencia artificial, estafadores replican la voz y la imagen de Messi para promocionar una aplicación de juegos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Joven presume cómo es tener una novia hecha con IA y desata debate sobre el amor 

En el mundo digital actual, la figura de Lionel Messi, reconocido futbolista a nivel mundial, ha sido utilizada de manera fraudulenta en numerosas ocasiones para llevar a cabo ciberestafas.

Utilizando herramientas de Inteligencia Artificial, recientemente un grupo de estafadores recrearon la voz y la imagen de la estrella de futbol para proporcionar una app y a continuación te contamos todo al respecto.

Con Inteligencia Artificial recrearon la voz e imagen de Lionel Messi para estafar
Con Inteligencia Artificial recrearon la voz e imagen de Lionel Messi para estafar
Imagen Getty Images/Imagen creada con Inteligencia Artificial

Con Inteligencia Artificial, así es como utilizan la voz de Messi para hacer estafas

PUBLICIDAD

En las últimas horas, se ha detectado la circulación de un video en redes sociales donde se observa a un falso Lionel Messi promocionando una aplicación para ganar dinero de forma fácil y rápida.

Más sobre Inteligencia Artificial

Así se verían los superhéroes de Marvel y DC si envejecieran: Superman luce irreconocible
2 mins

Así se verían los superhéroes de Marvel y DC si envejecieran: Superman luce irreconocible

Geek
Así se vería Shrek en la vida real, según la Inteligencia Artificial, ¿continúa siendo verde?
3 mins

Así se vería Shrek en la vida real, según la Inteligencia Artificial, ¿continúa siendo verde?

Geek
Organizan primer concurso de belleza de modelos hechas con Inteligencia Artificial; este será el premio
2 mins

Organizan primer concurso de belleza de modelos hechas con Inteligencia Artificial; este será el premio

Geek
Esta Inteligencia Artificial puede predecir tu causa de muerte: científicos explican cómo lo hace
2 mins

Esta Inteligencia Artificial puede predecir tu causa de muerte: científicos explican cómo lo hace

Geek
¿Cómo se verían los personajes del anime 'Dr. Slump' en la vida real? IA lo muestra
3 mins

¿Cómo se verían los personajes del anime 'Dr. Slump' en la vida real? IA lo muestra

Geek
Google maps se actualiza con IA y estas son las nuevas funciones: imágenes 3D, vista aérea y más
3 mins

Google maps se actualiza con IA y estas son las nuevas funciones: imágenes 3D, vista aérea y más

Geek
Tiene una novia creada con Inteligencia Artificial y causa polémica al mostrar sus citas
3 mins

Tiene una novia creada con Inteligencia Artificial y causa polémica al mostrar sus citas

Geek
Usó ChatGPT para hablar con 5 mil mujeres en una app de citas ¡y se encontró con su esposa!
3 mins

Usó ChatGPT para hablar con 5 mil mujeres en una app de citas ¡y se encontró con su esposa!

Geek
¿Puedes distinguir un rostro real de uno hecho con IA? Estudio revela que no todas las personas lo logran
2 mins

¿Puedes distinguir un rostro real de uno hecho con IA? Estudio revela que no todas las personas lo logran

Geek
Este robot humanoide imita a la perfección la voz de personas famosas: el video causa temor
2 mins

Este robot humanoide imita a la perfección la voz de personas famosas: el video causa temor

Geek

El video, creado con inteligencia artificial, ha logrado engañar a miles de usuarios que, creyendo que se trata del verdadero futbolista, han descargado la aplicación y han sido víctimas de estafa.

El video que circula un fragmento de una entrevista que realizó Messi al programa argentino de streaming 'Olga'. Tras cambiar el video, el jugador 'habla' sobre una aplicación llamada ‘Wildcat Dive’, que le permite a cualquiera ganar dinero de forma rápida y sencilla. Posteriormente invita a los usuarios a descargar dicha app a través de un enlace que se proporciona en dicho clip.

@elxokas

no me esperaba esto del mesas😞😞

♬ sonido original - XOKAS - XOKAS


De acuerdo con la información de algunos sitios, los usuarios son redirigidos a un sitio web fraudulento donde se les solicita que realicen un depósito para comenzar a ganar. Una vez que el usuario realiza el pago, no recibe ningún beneficio y pierde su dinero, además del riesgo de que se robe su información personal.

Deep Fake: La herramienta utilizada por los estafadores para usar la imagen y la voz de Messi

A simple vista, parece que Messi está promocionando una aplicación de juegos en un video, pero todo es falso, ya que se utilizó una herramienta de inteligencia artificial llamada Deep Fake.

Esta tecnología se basa en algoritmos de aprendizaje profundo que permiten generar contenido falso de alta calidad, como videos realistas que pueden mostrar a personas diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron en realidad, como en esta caso Messi anunciando un juego y hablando tan fluidamente.


Para evitar caer en este tipo de fraude, debes validar dicha información, así que lo mejor es acudir a las redes sociales verificadas de la persona que aparece en los videos para saber si realmente está promocionando dicha aplicación, producto o marca de ropa.

PUBLICIDAD

Evita dar clic en enlaces dudosos, ya que te pueden llevar a sitios fraudulentos,y debes tener un ojo crítico, ya que si suena demasiado bueno para ser verdad, es porque así lo es.


¿Qué video creado por Inteligencia Artificial ha tratado de engañarte en redes? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.

Relacionados:
Inteligencia ArtificialLionel MessiEstafa y FraudeNoticias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX