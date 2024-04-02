Así usan la imagen y la voz de Messi para las ciberestafas: todo es con Inteligencia Artificial

Video Joven presume cómo es tener una novia hecha con IA y desata debate sobre el amor

En el mundo digital actual, la figura de Lionel Messi, reconocido futbolista a nivel mundial, ha sido utilizada de manera fraudulenta en numerosas ocasiones para llevar a cabo ciberestafas.

Utilizando herramientas de Inteligencia Artificial, recientemente un grupo de estafadores recrearon la voz y la imagen de la estrella de futbol para proporcionar una app y a continuación te contamos todo al respecto.

Con Inteligencia Artificial recrearon la voz e imagen de Lionel Messi para estafar Imagen Getty Images/Imagen creada con Inteligencia Artificial

Con Inteligencia Artificial, así es como utilizan la voz de Messi para hacer estafas

En las últimas horas, se ha detectado la circulación de un video en redes sociales donde se observa a un falso Lionel Messi promocionando una aplicación para ganar dinero de forma fácil y rápida.

El video, creado con inteligencia artificial, ha logrado engañar a miles de usuarios que, creyendo que se trata del verdadero futbolista, han descargado la aplicación y han sido víctimas de estafa.

El video que circula un fragmento de una entrevista que realizó Messi al programa argentino de streaming 'Olga'. Tras cambiar el video, el jugador 'habla' sobre una aplicación llamada ‘Wildcat Dive’, que le permite a cualquiera ganar dinero de forma rápida y sencilla. Posteriormente invita a los usuarios a descargar dicha app a través de un enlace que se proporciona en dicho clip.



De acuerdo con la información de algunos sitios, los usuarios son redirigidos a un sitio web fraudulento donde se les solicita que realicen un depósito para comenzar a ganar. Una vez que el usuario realiza el pago, no recibe ningún beneficio y pierde su dinero, además del riesgo de que se robe su información personal.

Deep Fake: La herramienta utilizada por los estafadores para usar la imagen y la voz de Messi

A simple vista, parece que Messi está promocionando una aplicación de juegos en un video, pero todo es falso, ya que se utilizó una herramienta de inteligencia artificial llamada Deep Fake.

Esta tecnología se basa en algoritmos de aprendizaje profundo que permiten generar contenido falso de alta calidad, como videos realistas que pueden mostrar a personas diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron en realidad, como en esta caso Messi anunciando un juego y hablando tan fluidamente.



Para evitar caer en este tipo de fraude, debes validar dicha información, así que lo mejor es acudir a las redes sociales verificadas de la persona que aparece en los videos para saber si realmente está promocionando dicha aplicación, producto o marca de ropa.

Evita dar clic en enlaces dudosos, ya que te pueden llevar a sitios fraudulentos,y debes tener un ojo crítico, ya que si suena demasiado bueno para ser verdad, es porque así lo es.