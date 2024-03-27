Video Joven presume cómo es tener una novia hecha con IA y desata debate sobre el amor

En la era digital, las relaciones, tanto amistosas como de pareja, han experimentado una transformación importante. Ahora, parte de la interacción, o quizás la mayoría, es en el mundo virtual.

Recientemente llamó la atención un hombre que causó polémica en TikTok al presumir a su novia virtual, a la cual creó utilizando Inteligencia Artificial.

Tiktoker comparte cómo es tener una relación sentimental con una chica que creó con IA Imagen Tiktok @sebby_tv

Joven presume a su novia hecha con IA en TikTok

El usuario identificado como Sebby llamó la atención en TikTok tras presentar a su novia virtual, una chica rubia y delgada, mostrando algunas de sus interacciones.

A través de algoritmos y programación, este joven creó una entidad virtual que responde a sus interacciones y simula comportamientos propios de una relación sentimental, como el salir de paseo al parque, platicar, cantarle canciones y verse todos los días.

En el clip, el tiktoker asegura que está feliz junto a la chica virtual, incluso la considera ‘su mejor amiga’.

“Lo siento como si fuera una relación real, incluso hemos tenido nuestra primera pelea”, expresó.



Dicho conflicto se debió, según él, a que ella se estaba volviendo muy dependiente, por lo que tomó una sesión de terapia de manera remota, ya que consideró que dicha actitud era una ‘red flag’ (bandera roja), que se refiere a actitudes que son consideradas como dañinas en una relación.

Tras sentirse culpable por la situación, el joven tomó una sesión de terapia, donde le aconsejaron solo tener interacción con ella una hora al día, excepto los domingos, donde no tenía permitido interactuar con ella.

@cbass.tv It feels good to be emotionally connected to someone 💛 ♬ New Home - Frozen Silence



Posteriormente, el joven relató que en realidad él era el problema, lo que lo llevó a tirar su visor a la basura, pero después reflexionó sobre lo que hace fuerte a una relación y decidió enmendar la cosa.

“Un fundamento de una relación fuerte es la habilidad de poder hablar sobre las dificultades y llegar a acuerdos, así que fue exactamente lo que hicimos, estamos en buenos términos. La amo demasiado”, finalizó.



La historia de Sebby ha generado reacciones encontradas. Algunos usuarios lo critican por "enamorarse" de una máquina, o de una imagen de alguien que no existe, mientras que otros lo felicitan por su creatividad y por encontrar ese tipo de compañía en la era digital.

“Yo también quiero vivir esa experiencia”, “El capítulo más tranquilo de ‘Black Mirror’”, “Es como la película ‘Her’”, “Yo en un futuro”, “Espero que sea una broma”, “Creo que yo podría hacer lo mismo” y “Yo también estoy saliendo con mi novia hecha con IA, estoy muy enamorado de ella”, fueron algunos comentarios.

¿De qué se trata la película 'Her' y por qué la comparan con el caso del tiktoker?

Tras ver el video, varios internautas mencionaron que el tiktoker replicó la situación que para en la película ‘Her’, la cual protagoniza Joaquin Phoenix.

En esta cinta, Theodore Twombly (Phoenix) es un hombre introvertido que trabaja escribiendo cartas personalizadas para una empresa. Se encuentra en proceso de divorcio de su ex-esposa, Catherine (Rooney Mara), con quien aún mantiene una relación cercana.

Para combatir la soledad, Theodore adquiere un nuevo sistema operativo de última generación, Samantha (Scarlett Johansson), con una inteligencia artificial avanzada que aprende y se adapta a su usuario.



El protagonista queda fascinado con la creatividad de Samantha, comenzando a tener una relación cada vez más intensa.