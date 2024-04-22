Así se vería Shrek en la vida real, según la Inteligencia Artificial, ¿continúa siendo verde?

Video Si 'Shrek' tuviera un live action, estos famosos serían perfectos para la versión en carne y hueso

A pesar de que se estrenó en 2001, ‘Shrek’ continúa siendo una de las películas animadas más queridas de los últimos años, cuya quinta película es muy esperada por los fanáticos de esta franquicia tras el estreno de la segunda entrega de ‘Gato con Botas’ (2022).

Inteligencia Artificial muestra cómo se verían los personajes de 'Shrek' en la vida real Imagen Dreamworks/Imagen creada con IA

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado diversos campos, y el entretenimiento no es la excepción. Ahora, gracias a esta nueva herramienta, y el trabajo de edición de un experto en imágenes digitales, podemos imaginar cómo se verían nuestros personajes favoritos si existieran en el mundo real.

El creador de contenido Hidreley Diao compartió en su cuenta de Instagram varias ilustraciones de cómo se verían los protagonistas de la franquicia más popular de Dreamworks si fueran ‘de carne y hueso’ y el resultado impactó a los internautas debido a su gran parecido con la versión animada.

Un Shrek y una Fiona más realista: Ilustrador muestra cómo se verían en la vida real

Diversos programas de Inteligencia Artificial dejan las ilustraciones de Shrek y Fiona con su tono verde, orejas puntiagudas y sus rasgos faciales característicos, pero este artista los mostró completamente humanos, dejando a un lado su clásica vestimenta.

Así se verían Fiona y Shrek en la vida real Imagen Instagram @hidreley

Este tipo de programas pueden mostrar detalles que podrían pasar desapercibidos, como arrugas, el tamaño de los dientes o incluso pecas, como en el caso del Rey Harold, el padre de Fiona, y Burro.

Inteligencia Artificial muestra cómo se vería el padre de Fiona en la vida real Imagen Instagram @hidreley

Inteligencia Artificial muestra cómo se vería Burro en la vida real Imagen Instagram @hidreley



Después de ver las ilustraciones de otros personajes, como el Principe Encantador, los usuarios de Instagram quedaron impresionados con la similitud con los personajes, mientras que otros piensan que pierden su esencia original.

Inteligencia Artificial muestra cómo se vería el Príncipe Encantador en la vida real Imagen Instagram @hidreley



¿Hubieras imaginado de esta manera al Gato con Botas?

Inteligencia Artificial muestra cómo se vería el Gato con Botas en la vida real Imagen Instagram @hidreley



Estas ilustraciones son solo una de las millones de versiones que pueden existir con diversos programas de inteligencia artificial, así como aquellas creadas por expertos en imágenes digitales, ya que puede mover varias características a su gusto.

Uno de esos programas creó una versión de Lord Farquaad que a muchos les crearía pesadillas, ya que exagera el tamaño de su sonrisa, pero elementos básicos del vestuario perduran.

Inteligencia Artificial muestra cómo se vería Lord Farquaad en la vida real Imagen Imagen creada con IA



Aunque se desconoce cuándo se estrenará la quinta película de ‘Shrek’, los fanáticos siguen esperando con ansías la noticia de su estreno, ya que en la segunda entrega de ‘Gato con Botas’, el personaje interpretado por Antonio Banderas le dice a su equipo que quiere ir a visitar a un grupo de amigos que viven en Muy, Muy Lejano.

¿Te gustaría que hicieran una película live-action de ‘Shrek’? ¿Qué actores te gustaría ver interpretando a Shrek y Fiona?