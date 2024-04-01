Inteligencia Artificial

Así se vería el rostro de Jesús de Nazaret, según la Inteligencia Artificial y tecnología 3D

A través del estudio y la proyección tridimensional de la figura, el profesor Giulio Fanti también calculó con mayor precisión las heridas que tuvo Jesús.

Por:Liliana Carmona
A través de los años, la imagen de Jesús de Nazaret ha sido tema de debate. Recientemente se hizo viral una interpretación de este personaje histórico gracias a un profesor, quien utilizó Inteligencia Artificial y tecnología 3D.

Recrean con Inteligencia Artificial y tecnología ED el rostro y cuerpo de Jesús

El profesor Giulio Fanti, experto en sindonología y científico de renombre de la Università di Padova, recreó el rostro y cuerpo de Jesús de Nazaret utilizando Inteligencia Artificial (IA) y tecnología 3D. Este emocionante proyecto, basado en datos históricos y patrones étnicos, ofrece una perspectiva única sobre la apariencia de este personaje religioso.

El proceso comenzó con el análisis detallado de la Sábana Santa, un objeto de gran significado religioso que se cree envolvió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. A partir de esta reliquia, el profesor Fanti y su equipo obtuvieron datos precisos sobre las dimensiones faciales y corporales. Sin embargo, dos factores clave, el cabello y el tono de piel de Jesús, no pudieron determinarse directamente a partir de dicho artefacto.

Utilizando algoritmos avanzados con Inteligencia Artificial, Fanti aplicó los datos recopilados para generar una representación hiperrealista del rostro de Jesús. El resultado muestra un hombre de tez morena, ojos grandes y oscuros, abundante cabello oscuro, nariz alargada y estructura facial delgada y ovalada.

Dicha interpretación se aleja un poco del imaginario religioso tradicional y se acerca a la posible apariencia histórica de Jesús.

“Estaba contento con el resultado como representación de una imagen cultural colectiva, pero al mismo tiempo sentí que carecía de precisión histórica. Así que cambié el cabello y la barba a una longitud y estilo más creíbles para la época y la región e incorporé elementos que se encuentran en ella”, dijo en una conferencia de prensa.


El trabajo de Fanti abre nuevas posibilidades en la investigación forense y la reconstrucción histórica, demostrando el potencial de la Inteligencia Artificial en una nueva área de investigación.

Fotógrafo recrea apariencia física de Jesús

Depende del programa de inteligencia artificial que se use puede arrojar diferentes resultados, tal y como le ocurrió al fotógrafo Bas Uterwijk, de Países Bajos.

El creador usó la herramienta Art Breeder para realizar la recreación del rostro de Jesús, compartiendo el resultado final en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Imagen X @ganbrood
"Esta aplicación permite combinar múltiples fuentes de rostros y fusionarlas en una versión sintetizada, guiada por las decisiones artísticas del usuario", dijo el creador en su red social.


