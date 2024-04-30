Inteligencia Artificial

Así se verían los superhéroes de Marvel y DC si envejecieran: Superman luce irreconocible

A través de Instagram, el artista Gil Finkelstein compartió su versión de la tercera edad de Superman, Doctor Strange y otros superhéroes de DC y Marvel.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video ¿Quiénes serán los villanos a los que se enfrentarán Wolverine y Deadpool en nueva película?

Los avances de la Inteligencia Artificial están alcanzando a todo el mundo en múltiples áreas, incluyendo a los animadores y artistas gráficos.

A través de su cuenta de Instagram, Gil Finkelstein ha hecho uso de dicha herramienta para visualizar diferentes conceptos a través de imágenes, además de utilizar personajes de la cultura popular como ‘Los Pitufos’, ‘Bob Esponja’ y los superhéroes de la gran pantalla.

PUBLICIDAD

Artista usa herramienta de Inteligencia Artificial para crear nuevas versiones de los superhéroes de DC y Marvel

A través de esta tecnología, Gil Finkelstein ha creado imágenes que representan a personajes icónicos como Superman, Batman y Spiderman en su vejez, usando parte de sus trajes, sin ocultar las arrugas, las manchas en la piel, el cabello canoso y su cansancio.

Finkelstein utiliza el sistema de Inteligencia Artificial llamado Midjourney para envejecer digitalmente los rostros de estos emblemáticos personajes.

Así se verían Batman y otros superhéroes si fueran personas de la tercera edad

El resultado es sorprendente: bajo el antifaz de Batman, se asoman arrugas que contrastan con la imagen juvenil que solía proyectar. La máscara, en algún momento portada por un hombre apuesto y vigoroso, ahora parece desplazada en un rostro marcado por los años.

Más sobre Inteligencia Artificial

Así se vería Shrek en la vida real, según la Inteligencia Artificial, ¿continúa siendo verde?
3 mins

Así se vería Shrek en la vida real, según la Inteligencia Artificial, ¿continúa siendo verde?

Geek
Organizan primer concurso de belleza de modelos hechas con Inteligencia Artificial; este será el premio
2 mins

Organizan primer concurso de belleza de modelos hechas con Inteligencia Artificial; este será el premio

Geek
Esta Inteligencia Artificial puede predecir tu causa de muerte: científicos explican cómo lo hace
2 mins

Esta Inteligencia Artificial puede predecir tu causa de muerte: científicos explican cómo lo hace

Geek
¿Cómo se verían los personajes del anime 'Dr. Slump' en la vida real? IA lo muestra
3 mins

¿Cómo se verían los personajes del anime 'Dr. Slump' en la vida real? IA lo muestra

Geek
Así usan la imagen y la voz de Messi para las ciberestafas: todo es con Inteligencia Artificial
2 mins

Así usan la imagen y la voz de Messi para las ciberestafas: todo es con Inteligencia Artificial

Geek
Google maps se actualiza con IA y estas son las nuevas funciones: imágenes 3D, vista aérea y más
3 mins

Google maps se actualiza con IA y estas son las nuevas funciones: imágenes 3D, vista aérea y más

Geek
Tiene una novia creada con Inteligencia Artificial y causa polémica al mostrar sus citas
3 mins

Tiene una novia creada con Inteligencia Artificial y causa polémica al mostrar sus citas

Geek
Usó ChatGPT para hablar con 5 mil mujeres en una app de citas ¡y se encontró con su esposa!
3 mins

Usó ChatGPT para hablar con 5 mil mujeres en una app de citas ¡y se encontró con su esposa!

Geek
¿Puedes distinguir un rostro real de uno hecho con IA? Estudio revela que no todas las personas lo logran
2 mins

¿Puedes distinguir un rostro real de uno hecho con IA? Estudio revela que no todas las personas lo logran

Geek
Este robot humanoide imita a la perfección la voz de personas famosas: el video causa temor
2 mins

Este robot humanoide imita a la perfección la voz de personas famosas: el video causa temor

Geek

Mientras que los músculos de Superman desaparecieron, además de su típica pose de superhéroe.

Así se verían Batman y Superman en su vejez
Así se verían Batman y Superman en su vejez
Imagen Instagram @gilfinkelstein/IA Midjourney


Flash aparece con su traje típico de cómics, pero visiblemente dañado por el tiempo, además de que la barba ya no oculta su verdadera edad.

Esta versión de Aquaman pone al rey de Atlantis con el cabello canoso y las manos con las marcas de una persona de dicha edad.

Artista muestra cómo se verían The Flash y Aquaman si fueran adultos mayores.
Artista muestra cómo se verían The Flash y Aquaman si fueran adultos mayores.
Imagen Instagram @gilfinkelstein/IA Midjourney


El Capitán América aparece con un semblante triste y cansado, además de que le hace falta su escudo.

Aunque Spider-Man aparece todo cubierto, la máscara está considerablemente dañada, al igual que el resto del traje.

Artista muestra cómo se verían Capitán América y Spider-Man si fueran adultos mayores
Artista muestra cómo se verían Capitán América y Spider-Man si fueran adultos mayores
Imagen Instagram @gilfinkelstein/IA Midjourney


Star Lord, protagonista de ‘Guardianes de la Galaxia’, también luce cansado y el artista no oculta las líneas de su cuello.

PUBLICIDAD

El artista no solo incluyó hombres en sus ilustraciones también muestra los estragos de las batallas en el rostro de Capitana Marvel.

Artista muestra cómo se verían Star-Lord y Capitana Marvel si fueran adultos mayores
Artista muestra cómo se verían Star-Lord y Capitana Marvel si fueran adultos mayores
Imagen Instagram @gilfinkelstein/IA Midjourney


Un Doctor Strange muy parecido a Benedict Cumberbatch hace su aparición para cerrar esta serie de ilustraciones, las cuales consiguieron miles de likes.

Artista muestra cómo se verían Linterna Verde y Doctor Strange si fueran adultos mayores
Artista muestra cómo se verían Linterna Verde y Doctor Strange si fueran adultos mayores
Imagen Instagram @gilfinkelstein/IA Midjourney


Estas imágenes han generado comentarios sobre cómo idealizamos a los superhéroes, olvidando que, aunque ficticios, también enfrentan los estragos del tiempo.

¿Qué te pareció esta versión de los superhéroes más famosos de DC Comics y Marvel?


Relacionados:
Inteligencia ArtificialPelículas de MarvelPelículas de DC

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD