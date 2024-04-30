Así se verían los superhéroes de Marvel y DC si envejecieran: Superman luce irreconocible

Video ¿Quiénes serán los villanos a los que se enfrentarán Wolverine y Deadpool en nueva película?

Los avances de la Inteligencia Artificial están alcanzando a todo el mundo en múltiples áreas, incluyendo a los animadores y artistas gráficos.

A través de su cuenta de Instagram, Gil Finkelstein ha hecho uso de dicha herramienta para visualizar diferentes conceptos a través de imágenes, además de utilizar personajes de la cultura popular como ‘Los Pitufos’, ‘Bob Esponja’ y los superhéroes de la gran pantalla.

Artista usa herramienta de Inteligencia Artificial para crear nuevas versiones de los superhéroes de DC y Marvel

A través de esta tecnología, Gil Finkelstein ha creado imágenes que representan a personajes icónicos como Superman, Batman y Spiderman en su vejez, usando parte de sus trajes, sin ocultar las arrugas, las manchas en la piel, el cabello canoso y su cansancio.

Finkelstein utiliza el sistema de Inteligencia Artificial llamado Midjourney para envejecer digitalmente los rostros de estos emblemáticos personajes.

Así se verían Batman y otros superhéroes si fueran personas de la tercera edad

El resultado es sorprendente: bajo el antifaz de Batman, se asoman arrugas que contrastan con la imagen juvenil que solía proyectar. La máscara, en algún momento portada por un hombre apuesto y vigoroso, ahora parece desplazada en un rostro marcado por los años.

Mientras que los músculos de Superman desaparecieron, además de su típica pose de superhéroe.

Así se verían Batman y Superman en su vejez Imagen Instagram @gilfinkelstein/IA Midjourney



Flash aparece con su traje típico de cómics, pero visiblemente dañado por el tiempo, además de que la barba ya no oculta su verdadera edad.

Esta versión de Aquaman pone al rey de Atlantis con el cabello canoso y las manos con las marcas de una persona de dicha edad.

Artista muestra cómo se verían The Flash y Aquaman si fueran adultos mayores. Imagen Instagram @gilfinkelstein/IA Midjourney



El Capitán América aparece con un semblante triste y cansado, además de que le hace falta su escudo.

Aunque Spider-Man aparece todo cubierto, la máscara está considerablemente dañada, al igual que el resto del traje.

Artista muestra cómo se verían Capitán América y Spider-Man si fueran adultos mayores Imagen Instagram @gilfinkelstein/IA Midjourney



Star Lord, protagonista de ‘Guardianes de la Galaxia’, también luce cansado y el artista no oculta las líneas de su cuello.

El artista no solo incluyó hombres en sus ilustraciones también muestra los estragos de las batallas en el rostro de Capitana Marvel.

Artista muestra cómo se verían Star-Lord y Capitana Marvel si fueran adultos mayores Imagen Instagram @gilfinkelstein/IA Midjourney



Un Doctor Strange muy parecido a Benedict Cumberbatch hace su aparición para cerrar esta serie de ilustraciones, las cuales consiguieron miles de likes.

Artista muestra cómo se verían Linterna Verde y Doctor Strange si fueran adultos mayores Imagen Instagram @gilfinkelstein/IA Midjourney



Estas imágenes han generado comentarios sobre cómo idealizamos a los superhéroes, olvidando que, aunque ficticios, también enfrentan los estragos del tiempo.

¿Qué te pareció esta versión de los superhéroes más famosos de DC Comics y Marvel?