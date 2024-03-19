Inteligencia Artificial

Usó ChatGPT para hablar con 5 mil mujeres en una app de citas ¡y se encontró con su esposa!

Utilizando una herramienta de inteligencia artificial, un hombre llamado Aleksandr Zhadan ‘platicó’ con 5 mil 239 mujeres en una app de citas, programando 100 citas y finalmente encontró a su esposa.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Al tener los perfiles de millones de personas, puede ser complicado encontrar el amor en una aplicación para citas, aunque un hombre demostró lo contrario y se ahorró mucho tiempo al utilizar una herramienta de inteligencia artificial.

Un hombre ruso llamado Aleksandr Zhadan usó ChatGPT para encontrar al amor de su vida en una app de citas.
Imagen Grosby Group

Hombre utiliza ChatGPT para ligar en Tinder: Tras hablar con 5 mil mujeres conoció a su futura esposa

De acuerdo con la información de ‘Gizmodo’, Aleksandr Zhadan había terminado su última relación en 2021, por lo que empezó de nuevo a buscar una pareja en Moscú utilizando Tinder, una app de citas muy famosa alrededor del mundo.

Tras dedicar varias horas a ver perfiles, enviar mensajes y tener citas que al final no fueron lo que deseaba, el joven decidió programar el GPY-2 de OpenAI, la cual respondería por él y le ayudaría a conectar con aquellas mujeres con las que tuviera gustos en común, convirtiendo a la herramienta de Inteligencia Artificial en su asistente de citas.

Gracias a este programa, Aleksandr ‘conversó’ con 5 mil 239 mujeres en Tinder, programando 100 citas y finalmente una de ellas terminó siendo su prometida.

"Realmente entiendo que las aplicaciones de citas pueden ser difíciles y vergonzosas", dijo Zhadan a ‘Gizmodo’.
Aleksandr Zhadan y Karina Vyalshakaeva se conocieron en Tinder gracias a una herramienta de Inteligencia Artificial.
Imagen X @biblikz

Tras enterarse de lo que podía hacer con ChatGPT, decidió usarlo para ayudar a romper el hielo, logrando que el programa sonara como él, ya que entendía sus intereses y tenía la opción de programar las citas y colocarlas en el calendario de su smartphone.

Para concretar los encuentros, Zhadan filtró aquellos perfiles con fotos de alcohol y signos zodiacales en sus biografías, además de otras características que no considera atractivas.

Usar ChatGPT para encontrar a la mujer de sus sueños no fue fácil

Al comenzar su búsqueda, la primera versión del programa podía mantener conversaciones, pero comenzó a presentar errores ortográficos, incluso en una ocasión programó una cita y prometió llevar flores y chocolates, algo que no revisó y la chica quedó muy decepcionada.

Tras perfeccionar la herramienta de IA, el asistente de este hombre redujo 5 mil mujeres a una sola, Karina Vyalshakaeva, con quien tuvo su primera cita en diciembre de 2022.

Tras tener varias reuniones, la conexión fue tan fuerte que Zhadan dejó de buscar parejas en Tinder y comenzó una relación con Karina, con quien se mudó poco tiempo después y finalmente se comprometieron.

Karina supo de todo este proyecto unos meses después de que comenzaran su relación y no se molestó, simplemente se asombró de lo que había programado.

"Pasó mucho tiempo personalizando estas indicaciones, por lo que, para mí, está bien cuando se usan de manera racional. Creo que lo más importante es nuestra conexión en la vida real, lo cual es genial", dijo la mujer.
Aleksandr Zhadan y Karina Vyalshakaeva se conocieron en Tinder gracias a una herramienta de Inteligencia Artificial.
Imagen X @biblikz

¿Existe esta versión de ChatGPT para el uso de otras personas?

Aunque Karina considera que este asistente de IA puede ayudar a otras personas a encontrar al amor de su vida, Zhadan decidió no ponerlo a la venta, ya que gastó miles de dólares en programarla, además de que la aplicación fue desactivada en Rusia.

¿Crees que un programa de IA sea lo ideal para encontrar el amor en una app de citas? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.

