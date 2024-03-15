Este robot humanoide imita a la perfección la voz de personas famosas: el video causa temor

Video Lentes que parecen salidos de un capítulo de 'Black Mirror': levantan controversia en Internet

Cuando la realidad parece que está superando la ficción. En películas como ‘Yo, robot’, y ‘Inteligencia Artificial’ nos mostraban un ‘futuro’ con avances tecnológicos muy importantes, donde los robots formaban parte de la vida cotidiana y poco a poco se está alcanzando dicho objetivo.

Ameca, el robot humanoide, se está acercando a lo que se mostró en la película 'Yo, Robot' (2004) Imagen Getty Images/20th Century Fox

Ameca, el robot que se ha hecho viral

Un robot humanoide con habilidades de imitación vocal que ha impactado al mundo, ya que con una sencilla instrucción puede dar un discurso de cualquier tema, además de imitar a la perfección la voz de diferentes personajes importantes, como Morgan Freeman, Elon Mush e incluso Bob Esponja.

En redes sociales ha viralizado un video en el que el ‘torso’ del robot, que está sobre un escritorio, comienza a hablar como Morgan Freeman después de que Wil Jackson, el fundador y CEO de Engineered Art, le pidiera una pequeña demostración de lo que puede hacer.



Posteriormente, el ingeniero le pide que hable de la nave que viajó a Marte con la voz de Elon Musk, el CEO de Tesla, impactando a los internautas por su tiempo de reacción e imitación.

¿Cómo funciona Ameca?

El robot Ameca fue presentado por primera vez en el Mobile Congress de 2021 y desde entonces ha tenido varias actualizaciones que han impactado a la comunidad científica.

Ameca fue creado con la finalidad de interactuar con los humanos, tal y como lo vimos en el video que se hizo viral, por lo que podría desempeñar un trabajo de recepcionista, guía en algún museo o incluso dar alguna clase.

En la página oficial de Engineered Arts destaca que los sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático están presentes en este robot junto con el sistema operativo Tritium. En cuanto al hardware, la compañía ha hecho su propia investigación, que le ha permitido también darle una forma humana, por lo que este y otros robots están a la venta o lo puedes rentar para alguno de tus eventos sociales.

“La confianza es una pieza clave y todos nuestros robots están diseñados para interactuar en el mundo real, no solo en el laboratorio”, destacan.

Engineered Arts es la empresa que creó a Ameca y otros robots humanoides. Imagen AFP via Getty Images



En la sección de preguntas y respuestas, la empresa señala que Ameca aún no puede caminar, ya que están desarrollando la tecnología que le permita moverse de una manera segura.

Lo que ha llamada la atención es la manera en la que está programado, ya que puede imitar múltiples reacciones humanas, como saludar, señalar a alguien, subir los hombros, poner la mano en la boca en señal de sorpresa o pedir silencio, además de replicar emociones, así que tiene la programación necesaria para que refleje felicidad, tristeza, disgusto, miedo, enojo, sorpresa, confusión o preocupación.