Youtuber expuso a infiel 10 días antes de su boda: se llama Key Detective y ofrece sus servicios

Key Riqué es una ‘influencer’ con más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube. Ella se dedica a crear videos de todo tipo, pero es más conocida por ser una especie de 'detective del amor' que usa las redes sociales para descubrir infidelidades.

De hecho, una de las secciones más populares entre sus fans es ‘Key Detective’, en la cual pone a prueba la lealtad de las personas.

Eso sí, la chica actúa a petición de sus seguidores, quienes usualmente suelen ser pareja del investigado. Fue así como le llegó el caso de una chica que estaba a 10 días de casarse, pero tenía dudas sobre su prometido.

Key Riqué es una detective de infidelidades en su canal de YouTube

En el video titulado ‘Puse a prueba a mi prometido y es un mentiroso’ la youtuber contó que una de sus suscriptoras la contactó para que coqueteara con su novio a través de mensajes de texto, pues estaban a punto de casarse y había notado un extraño cambio en su actitud.

Por ende, la chica (a quien Key identificó como Zarzamora para salvaguardar su identidad) creía que algo raro pasaba y le facilitó toda la información necesaria a la ‘influencer’ para que pudiera acercarse al hombre.

Key Riqué se presentó ante el prometido como una potencial clienta de su negocio (fundas personalizadas para celulares). Entre cada mensaje relacionado con los productos comenzó a mandarle indirectas y a insinuarle que se sentía atraída por él, pero en un inicio el joven no le correspondió el interés.

No obstante, tras ver una fotografía de voluptuosos glúteos (los cuales supuestamente eran de la chica que intentaba enamorarlo) comenzó a ceder. Dijo que tenía novia, pero no era nada serio y por eso estaba dispuesto a serle infiel.

Entonces la youtuber le dijo la verdad: que era una prueba de lealtad y obviamente la reprobó, por lo que debía preocuparse por el futuro de su boda. A continuación puedes ver el video con todos los detalles del caso:

¿Qué pasó con Zarzamora y su boda? Key Detective dio una actualización del caso

Unos días después de compartir el video, Key Riqué publicó una segunda parte sobre el caso de Zarzamora y allí explicó que la suscriptora decidió cancelar su boda.

“Estoy destrozada, no sé bien cómo enfrentar este dolor. Primero le pregunté que si estaba 100% seguro de nuestra relación y dijo que sí, le pregunté si estaba seguro de nuestra boda y dijo que sí, le pregunté si me era fiel y me respondió que sí. Se ofendió porque dudé de él y le mostré las capturas de pantalla de tus mensajes. Me di cuenta de su cara de susto, pero él negó todo. Quiero que sepas que terminé nuestro compromiso y estoy muy segura de mi decisión, no regresaré Key. Gracias por ayudarme y enseñarnos a valorarnos”, leyó en voz alta Key Riqué.