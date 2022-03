5 famosas que fueron traicionadas por sus parejas, pero ahora están mucho mejor que antes

Varias celebridades han sido víctimas de infidelidades por parte de su pareja. Lidiar con esta traición a su amor y relación suele ser un proceso largo y doloroso. No obstante, al final, la vida vuelve a sonreír de nuevo.

En este sentido, estas cinco famosas son un ejemplo de que su vida mejoró, una vez que se separaron de su pareja infiel.

Famosas cuyas parejas les fueron infieles, pero hoy están mejor que nunca

#1 Reese Witherspoon



En 1999, Witherspoon se casó con su co-protagonista de ‘Cruel Intentions’, Ryan Phillippe. Juntos tuvieron dos hijos: Ava y Deacon.

Sin embargo, en 2006, Reese solicitó el divorcio, el cual también arrojó luz por un aparente amorío de Philippe con su coprotagonista de ‘Stop-Loss’, Abbie Cornish.



Si bien, Ryan aún continúan trabajando como actor. No obstante, tras su divorcio, Reese logró consolidar aún más su carrera y reconocimiento en Hollywood tanto como actriz, así como productora.

En los últimos años, series como ‘Big Little Lies’ o ‘The Monring Show’ le han valido múltiples nominaciones a importantes premios. Además, la ganadora del Oscar, volvió a encontrar el amor en Jim Toth, con quien se casó en 2011.

Juntos son padres de un hijo: Tennessee

#2 Eva Longoria



En 2010, tres años después de casarse con el basquetbolista Tony Parker, la actriz de ‘Desperate Housewives’ solicitó el divorcio.

Su separación estuvo manchada por el escándalo debido a que los tabloides filtraron presuntos mensajes de textos de otra mujer en el celular de Parker.

Su divorcio con Parker hizo que Eva tuviera algunos momentos en donde dudó incluso de su belleza y atractivo, según contó a 'Lifetime'. Sin embargo, no se permitió entrar a ese ciclo nocivo y se enfocó en trabajar en su amor propio y autoestima.

Posteriormente, Longoria encontró nuevamente el amor en el empresario mexicano José Antonio Bastón Patiño. Se casaron en mayo de 2016 y, dos años después, se convirtieron en padres. Su hijo Santiago nació en junio de 2018.

#3 Sandra Bullock



En 2005, la ganadora del Oscar se casó con Jesse James, fundador de West Coast Choppers. No obstante, en 2010, su matrimonio se vio azotado por la infidelidad: varias mujeres afirmaron haber tenido amoríos con Jesse.

Sandra pidió el divorcio y tomó una de las decisiones más importantes y que más alegrías le han traído a su vida: se aventuró a ser madre soltera.

La actriz continuó el proceso de adopción que había empezado con su exesposo Jesse y se convirtió en mamá de Louis. Años más tarde, en 2015, adoptó a su segunda hija Laila.

#4 Gwen Stefani



Durante más de una década, Gwen Stefani estuvo casada con Gavin Rossdale, con quien también tuvo tres hijos.

No obstante, al final de su matrimonio, el cual duró de 2002 a 2015, la cantante vivió un infierno, según contó en entrevista para ‘Harper's Bazaar’.

Sus meses de tortura se debieron a que descubrió que Gavin tenía un romance con la niñera de sus hijos.



Tras su divorcio, Gwen se enfocó en su carrera. Su esfuerzo le trajo muy buenos frutos como tener su residencia en Las Vegas y ser coach en el exitoso reality show ‘The Voice’.

Además, la cantante volvió a encontrar el amor: el 3 de julio de 2021 se casó con su compañero de ‘The Voice’, el cantante de country Blake Shelton.

#5 Jennifer Lopez



La cantante y actriz ha tenido que lidiar con infidelidades, según explicó para ‘Glamour UK’. Lopez no reveló quién fue quien traicionó su confianza, pero dejó en claro que aprendió de esta situación: es consciente de su valor.

"Se trata de darse cuenta de que no se trata de ti. Cuando alguien te engaña, se trata de ellos... de sus defectos. Da la sensación de que se trata de nuestros defectos, como si hubiera algo mal con nosotros. Pero la verdad es que en realidad es su ego, y lo que necesitan para llenar dentro de sí mismos lo que los impulsa a hacer cosas así, no porque no seas suficiente”.