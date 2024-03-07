Reportero es 'atacado' por un pez en una transmisión en vivo y el Internet no para de reír: "Tremendo golpazo"

Video Reportero es golpeado por un ‘pez volador’ en plena transmisión y las risas no tardan en llegar

Este video de un reportero durante una transmisión en vivo se hizo viral y ya ha dado la vuelta al mundo, debido al curioso hecho que pasó enfrente a miles de televidentes: fue golpeado por un pez.

El video viral de un reportero que fue golpeado por un pez

En el clip de tan sólo unos segundos de duración, puede verse al reportero hablando frente a la cámara, con el mar de fondo mientras ocurre una tormenta.

De pronto, un 'pez volador' ingresa a la toma y golpea al reportero en la cara, como si alguien se lo hubiera arrojado encima.

El hombre pierde el equilibrio y cae al mar, aunque por suerte llevaba un salvavidas medio inflado. Luego lanza un grito y se pierde por unos momentos. Cuando la cámara logra captarlo de nuevo está riendo a carcajadas por lo que sucedió.

Debido a la tormenta tan fuerte que revuelve el océano y el poderoso viento, el pez pudo haber sido levantado y 'aventado' al estar tan cerca de la orilla del mar.

¿Qué hacía ahí el reportero antes de ser golpeado por el pez?

El reportero y meteorólogo David Jørgenvåg se encontraba informando sobre la tormenta Ingunn, desde Kristiansund, Noruega.

Dicho fenómeno meteorológico es la tormenta más poderosa que ha azotado al país nórdico en 30 años. Posee vientos huracanados con ráfagas de hasta 180 kilómetros por hora que han arrancado incluso techos de casas.

También se han reportado inundaciones y hasta han cancelado vuelos y comunicaciones.

Reacciones de los internautas al video del reportero que fue golpeado por un pez durante una transmisión en vivo

El video ha sido reproducido en todas las redes sociales y en diversos medios de comunicación, lo cual también le ha dado mayor visibilidad a la tormenta.

Aunque algunos de los usuarios de TikTok y X (antes Twitter) opinaron que el video se trataba de un montaje, todos los que lo han visto han reído con él y lo han tomado con mucho humor.

"El pez: A lo que yo vine fue a esto", "Casi lo noquea", "Hasta el pez ya está harto de los medios", "Los sonidos que hace después de ser golpeado por el pez me hicieron explotar de risa", "No hay manera de que el pez haya llegado hasta ahí desde el agua, alguien debió de haberlo lanzado", "Pez volador es signo del cambio climático: la ciencia", "Algo de esta historia es 'fishy' (sospechoso)", "Muy gracioso", "El verdadero significado de la frase: '¡En tu cara!'", "Los peces volviéndose salvajes", "Yo creo que alguien del crew se lo aventó", escribieron algunos en redes sociales.

Ser golpeado por un pez ya había ocurrido antes: ¿Es 'fake' o puede pasar en realidad?

Aimee Bannister, una bloguera de viajes pasó por lo mismo y se hizo viral en 2016, al ser golpeada en la cara por un pez, mientras era grabada informando sobre la tormenta Gertrude, que se sucedía en la costa Gales.

Dicho video comprobó que los fuertes vientos literalmente pueden catapultar y lanzar a un pez fuera del mar, aunque es una situación muy extraña sin lugar a dudas.