¿Gokú es un mal padre? Mario Castañeda, actor de doblaje en 'Dragon Ball', defiende al personaje
Muchos fans de 'Dragon Ball' argumentan que Piccolo y Vegeta siempre fueron mejores padres que Gokú, pero el actor que hace el doblaje al español opina lo contrario.
Tras el lamentable fallecimiento de Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball', Mario Castañeda (quien realiza el doblaje de la voz de Gokú en español) acudió al podcast 'La Cotorrisa' para hablar de este popular personaje.
Una de las polémicas que siempre ha acompañado al saiyajin más poderoso de este anime es la forma tan singular que tiene de llevar su paternidad, la cual divide opiniones en redes sociales.
¿Gokú es un mal padre?
Castañeda expresó en el programa que, a pesar de que Gokú siempre ha sido criticado por cómo fue como padre de Gohan, él puede asegurar que no fue un mal progenitor, ya que recordó la escena clave en la que le demostró el gran amor que sentía por él y que, al mismo tiempo, lo alejó de su crianza.
"Cuando me dicen: 'No, es que Gokú es mal padre. Es que no estuviste ahí para educar a Gohan'. ¿Por qué? 'No sé'. ¿Cómo que no sabes? ¡Estaba muerto! Gokú se murió peleando con Raditz, su hermano, que se quería llevar a Gohan, su hijo. Se peleó con él a muerte. Y en una de esas lo abrazó y le dijo a Piccolo: 'Mátalo'. Y Piccolo le dijo: 'No, no puedo compadre, porque te mato a ti también'. Y Gokú le dijo: 'Mátame, pero cuida a mi hijo. Te encargo a mi hijo'", compartió.
@lacotorrisapodcast
Goku es papa ausente? 😂😂😂 nuevo episodio con @mario_c_castaneda 🫶🏻 completo en YouTube #humor #comedia #risas #chistes #standup #lacotorrisa kioñakioña mariocastañeda #goku #akiratoriyama #slobotzky #ricardoperez #fyp #parati #dragonballz #kioña♬ sonido original - La Cotorrisa
¿Qué opinaba Akira Toriyama sobre la paternidad de Gokú?
El creador del personaje y la serie de 'Dragon Ball' estaba de acuerdo con los fans en que Gokú no era muy apegado a sus hijos, pero esto no era por culpa suya, sino una cuestión de su raza sayayin, que estaba intrínseca en su naturaleza.
"De forma innata, los sayayins se centran en aumentar el número de luchadores fuertes de su raza, de forma que los lazos entre padres e hijos no son tan fuertes. Paragus y el Rey Vegeta utilizan a sus hijos para cumplir con su propio orgullo y ambiciones. En cambio, Bardock parece ser más similar a un terrícola. Muestra algo de cariño hacia su hijo, algo que llega a cambiar el destino del universo. Pensándolo bien, Gokú no parece pensar demasiado en sus hijos. Incluso Vegeta desprende más afecto por ellos que Gokú", declaró el manganaka en una exposición de la 'Comic-on'.
¿Piccolo realmente fue mejor padre que Gokú para Gohan?
Ricardo Pérez, conductor del podcast 'La Cotorrisa', dio a notar algunos argumentos que dice la gente para asegurar que Piccolo fue un mejor padre que Gokú para Gohan.
"'Es que papá no es el que engendra, es el que educa'. 'El señor Piccolo estuvo con ese niño toda la vida'. 'El gran Sayaman tiene valores de Piccolo, no de Gokú'", imitó el supuesto novio de Susana Zabaleta.
Al respecto, Mario Castañeda reveló que cada Día del padre le llegan memes que involucran a Gokú y a Piccolo, con los que él no está de acuerdo.
"Gokú se murió y Piccolo educó al niño a patadas y golpes. Educación a la mexicana. Y la gente considera que eso es ser buen padre, ¿no? Cada Día del padre me llegan memes: el más famoso es uno donde Gokú está en la esquina así (triste) y está Gohan dándole un regalo a Piccolo. Yo digo: Ay, payasos, ¿a quién se parece el niño? No lo veo verde por ningún lado", manifestó. "Sí es cierto, qué po** ma**e que viera más a Piccolo como figura paterna que a Gokú, que literalmente dio su vida por él", opinó Slobotzky, el otro conductor del podcast.
¿Qué opinan los internautas sobre Gokú como padre?
Aunque algunos usuarios de TikTok defendieron a Gokú y aplaudieron a Mario Castañeda, otros se mantuvieron en su postura, argumentando que Gokú prefería estar muerto y entrenar que cuidar de su familia.
"Todos los que dicen qeu Gokú es un mal padre es porque sólo vieron la serie a través de memes", "Me encanta que se enoja como si él fuera Gokú", "Piccolo es el mejor padre, lo siento", "Gokú cada vez que tenía un hijo: 'Bueno, ¿quién me mata?'", "Gokú es un padre ausente, porque Gokú es un niño. Un niño no puede criar a otro niño", "Pero cuando Cell murió lo iban a revivir y Gokú dijo: 'Nel, me quiero queda muerto para entrenar'. Padre del año", "Vegeta es mejor padre que Gokú", "Yo pienso que Gokú fue un padre al que le robaron las oportunidades de estar con sus hijos", "Cuando revivió tampoco fue su prioridad ser papá", "Piccolo también dio su vida por él", "Gokú es padre irresponsable, sin excusas", escribieron algunos.
Goku siempre ha creido en su hijo, ha visto su potencial, y lo ha motivado para seguir adelante.— Beerus0utsider (@ElManiDelTiempo) March 10, 2022
En la batalla contra Cell, Goku nunca dejó abandonado a su hijo, y gracias a él (y a Vegeta) Gohan pudo ganarle a Cell. pic.twitter.com/wCNHMwK5zS
¿Tú qué opinas?