¿Gokú es un mal padre? Mario Castañeda, actor de doblaje en 'Dragon Ball', defiende al personaje

"Todos los que dicen qeu Gokú es un mal padre es porque sólo vieron la serie a través de memes", "Me encanta que se enoja como si él fuera Gokú", "Piccolo es el mejor padre, lo siento", "Gokú cada vez que tenía un hijo: 'Bueno, ¿quién me mata?'", "Gokú es un padre ausente, porque Gokú es un niño. Un niño no puede criar a otro niño", "Pero cuando Cell murió lo iban a revivir y Gokú dijo: 'Nel, me quiero queda muerto para entrenar'. Padre del año", "Vegeta es mejor padre que Gokú", "Yo pienso que Gokú fue un padre al que le robaron las oportunidades de estar con sus hijos", "Cuando revivió tampoco fue su prioridad ser papá", "Piccolo también dio su vida por él", "Gokú es padre irresponsable, sin excusas", escribieron algunos.