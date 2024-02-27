Mr. Beast regala más de 100 cirugías a niños con labio leporino y mexicanos lo llaman "héroe sin capa"

En México uno de cada 700 recién nacidos sufre de labio leporino o también conocido como paladar hendido. Dicha condición ocurre cuando el tejido que forma el paladar y el labio superior no se unen antes del nacimiento, lo que causa una abertura en el labio superior que puede llegar hasta la nariz, de acuerdo a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Las estadísticas resaltan que miles de niños sufren de esta afección en todo el país y muchos padres, especialmente aquellos con bajos recursos, no pueden pagar la cirugía para darles una mejor condición de vida, lo cual hizo que Mr. Beast quisiera ayudar.

Mr. Beast brinda cirugías gratuitas a niños en México que padecen labio leporino: mira el video

El youtuber que es conocido por sus acciones altruistas sorprendió a Internet tras explicar que después de conocer el problema que enfrentan los padres mexicanos, tomó acción mediante su fundación Beast Philanthropy, la cual colaboró junto a la organización de servicios médicos voluntarios, Operación Sonrisa, para que más de 100 niños de Puebla, México, recibieran una cirugía para volver a sonreír y corregir su afección de labio leporino.

"Gracias a la increíble gente de Puebla, México, por abrirnos su ciudad y ser tan buenos anfitriones. Gracias a los más de 100 médicos, enfermeras y voluntarios médicos por el regalo excepcional que dan a estos niños. Gracias a Operación Sonrisa por el increíble trabajo que realiza cambiando tantas vidas. Y, por último, gracias a todos los que están viendo este vídeo. Usted, literalmente, paga por este trabajo con sólo ver el canal. El 100% de los ingresos obtenidos por Beast Philanthropy se utiliza para ayudar en todo el mundo", fue parte de la descripción del video.



El material publicado el 25 de febrero y que ahora tiene más de 3 millones de reproducciones, mostró el proceso de selección y a los padres que terminaron en lágrimas tras escuchar los nombres de sus hijos, pues eso les aseguró que obtendrían la cirugía completamente gratis.

Mr. Beast dona 100 cirugías a niños mexicanos con labio leporino Imagen Beast Philanthropy / YouTube

Mr. Beast fue llamado "héroe sin capa" por su acción altruista que cambió la vida de cientos de mexicanos

En la sección de comentarios, los internautas apuntaron que Mr. Beast es un "héroe sin capa" y aplaudieron su buena acción, la cual se une a otras que se hicieron virales, por ejemplo cuando construyó 100 pozos en África o regaló 2 mil prótesis de pierna para ayudar a personas que no podían caminar.

"Es una leyenda", "Es oficial Jimmy es el mejor hombre en este mundo. Es el verdadero héroe sin capa y sus esfuerzos han tenido un enorme impacto en la vida de muchas personas. Gracias Jimmy", "¡Le damos un enorme gracias a Mr. Beast de México! Usted es el verdadero significado de lo que es una buena persona", "Jimmy.....cada video que haces en este canal me hace llorar. Gracias por todo lo que haces por este mundo, cambias la vida de tanta gente" o "Su generosidad no conoce límites. Lo que hace por la gente de todo el mundo no se puede expresar con palabras", son algunas opiniones.



Por si fuera poco Beast Philanthropy y Operación Sonrisa le regalaron una beca completa para estudiar enfermería a una joven mexicana llamada Fernanda, quien hace 17 años fue ayudada por la organización tras padecer labio leporino, y al darle la noticia se mostró tan feliz que no pudo evitar llorar.

Al final, Mr. Beast alentó a los internautas a realizar donaciones a la organización Operación Sonrisa para juntar 100 mil dólares y así garantizar que se puedan cambiar de manera positiva más vidas.



