Influencers se burlan del Temach: creen que es personaje y que sus seguidores "viven con su mamá"

Los comediantes del podcast 'Se me subió el muerto' se hicieron virales en TikTok y YouTube al burlarse sobre el influencer que se hace llamar 'El Temach' y sus seguidores.

Iván Mendoza, Alex Quiroz y Solín tuvieron como invitados para su episodio 89 a Lalo y Josuesy, con quienes hicieron un especial de padrastros, sin embargo 'El Temach' salió al tema, luego de que éste 'le ordenara' a sus seguidores no comprar cierta marca de tennis, ya que le habían quitado la campaña al rapero Alemán por presunta violencia contra su exnovia y el influencer lo defiende.

¿Qué dijeron en 'Se me subió el muerto' sobre 'El Temach' y sus seguidores que se hizo viral?

En el fragmento del video que se viralizó en TikTok, Alex Quiroz les pregunta a sus compañeros si ya vieron el fragmento en el que 'El Temach' les pide a sus seguidores no comprar la marca de tennis de la que Alemán era imagen.

"Qué risa que no compren Adidas", mencionó Alex. "Bien enojado, güey", expresó Lalo. "Parece que le quitaron la campaña a él", siguió Quiroz. "Ni el Alemán se em**tó tanto, güey. El Alemán: 'Ah, ni pe*o, una campaña'", bromeó Lalo. "A seguir chambeando, no hay pe*do", continuó Alex.



La conversación siguió en torno al enojo del 'Temach', el cual no entendían los youtubers y menos al pensar en el tipo de gente que sigue al influencer.

"Si a sus seguidores ni les alcanza para Adidas, güey. Qué van a andar boicoteando", manifestó Solín. "Puro Pirma Brasil", apuntó Alex Quiroz. "Es como: 'Los hombres son los que pagan', a ver, pen**jo, tu público vive con su mamá", agregó Iván Mendoza. "Tu público piensa que se ligó a la de Hooters", siguió bromeando Alex. "Los hombres que te ven no se pueden salir de casa de su mamá y diciendo: 'A hue*o, sí cierto'", enriqueció Iván. "Lo más caro que traen es la paca Aeropostal", comentó Solín.



Obviamente, la burla se hizo en tono de broma, ya que recordemos que todos ellos son comediantes y los clips de su podcast justo se hacen virales por este tono cómico.

La charla continuó profundizando un poco de si 'El Temach' realmente habla en serio en todo lo que dice o si es sólo un personaje para tener cada vez más seguidores que se identifiquen con él y sus 'enseñanzas'.

"Si el güey genuinamente lo piensa así, se me hace, la neta, muy pen**jo, pero si es un personaje, ese güey es una ver**, ese güey sabe dónde está y por dónde es", opinó Lalo. "Yo creo que es un personaje", manifestó Alex Quiroz. "Y (en realidad) es bien feminista, ¿no?", especuló Lalo. "Bien mandilonzote", aportó Alex. "Que es trans", apuntó Iván Mendoza, haciendo estallar las carcajadas de todos. "A hue*o, güey, estaría chido que fuera trans 'El Temach'", reconoció Lalo.

¿Qué opinaron los seguidores y detractores del 'Temach'?

Aunque entre los usuarios de TikTok se dividieron opiniones entre los seguidores y detractores de 'El Temach', la mayoría, por supuesto, tomaron con mucho humor todo lo dicho en el podcast, que saben, tiene el objetivo de divertir.

"El Temach contra unos tenis (van ganando los tenis) jajaja", "El Alex Quiroz es el que más necesita escuchar al Temach", "Digan lo que quieran, vamos a seguir firmes con el Temach", "Temach es mi pastor", "Insultos del futuro: tu papá era seguidor fiel del Temach", "La Cotorrisa me empezó a caer bien jajaja", "El peor enemigo de los fans del Temach es el mismo Temach", "Desde ahora los empiezo a seguir por burlarse del Temach jajaja", "Adidas bateó a Kanye West, ¿le iba a importar el Temach? jajaja", "Los seguidores del Temach usan Panam", "'Tu público vive con su mamá', jajaja tan real", "Se reporta caída de los clones de Adidas", escribieron algunos.



El podcast ya cuenta con más de 379 mil visualizaciones en YouTube, mientras que el clip tiene más de 854 mil reproducciones en TikTok.

¿Quién es El Temach?

duras, se ha encargado de dar consejos a los hombres sobre cómo tratar a las mujeres. Sus ideas son también radicales y mucha gente las ha calificado de crudamente reales.

El creador de contenido se ha enfocado a ayudar a los hombres "heridos" y despechados por "malas mujeres", siendo una especie de 'Doctor Corazón'. Sin embargo, sus opiniones han sido criticadas y señaladas como 'machistas' o hasta misóginas.

El también conferencista de "Ellas aman a los cab**nes", enseña a sus miles de seguidores a ponerse en lo que él llama "modo guerra" (cuando te comportas como un hombre seguro de lo que hace, con tenacidad y planes firmes), pues asegura que es la forma correcta de atraer a las mujeres, no el dinero, ni la atención o el atractivo.

Él asegura que "las mujeres no son diosas y antes de dar la vida por una mujer debemos querernos, amarnos y valorarnos nosotros mismos, subir nuestros estándares, cuidar nuestro físico y cultivar nuestra personalidad", centrándose en la salud mental masculina.