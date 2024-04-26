Empresario quiso demostrar que cualquiera puede ser millonario y fracasó: renunció a su dinero

Video ¿Era suyo? Influencer destruye auto de lujo por hacer un baile viral y le llueven críticas

¿Se puede ser millonario en tan solo un año? En 2020, un empresario quiso probar que podría ser posible conseguir esa cantidad de dinero empezando desde cero, documentando todo el proceso en su cuenta de Youtube.

El empresario Mike Black quiso demostrar que se podía ganar un millón de dólares en un año y fracasa en el intento Imagen Imagen creada con inteligencia artificial/FOX

Millonario ‘renuncia’ a su fortuna para mostrar que se puede ganar mucho dinero empezando desde cero

A finales de 2020, Mike Black, un empresario con una cuenta corriente de siete cifras, tomó una decisión audaz: demostrar que se podía pasar de cero a millonario en un año mediante esfuerzo y constancia. Su experimento, sin embargo, no salió como esperaba.

Black, residente de Austin, Texas, decidió dejar atrás su vida cómoda y lujosa. Cortó sus contactos profesionales, canceló el contrato de alquiler de su piso y se dispuso a comenzar desde cero. Su objetivo era ganar un millón de dólares en 12 meses, basándose únicamente en los ingresos generados por las empresas que iniciaría durante el proceso.

En junio de 2020, Black subió su primer video a YouTube, explicando su proyecto. El empresario únicamente contaría con un celular, algo de ropa y una cuenta bancaria con 0 dólares, con la meta de establecer un negocio y ganar 1 millón de dólares (17 millones 601 mil pesos mexicanos) en un año.



Viendo el impacto que tuvo la pandemia de Covid-19 en los negocios de sus amigos, Mike decidió que en lugar de darles consejos y estar ahí para lo que necesitaran, comenzaría un experimento que también tenía la intención de inspirar a cualquiera que pasara por problemas similares.

“Lo pensé y me di cuenta de que la mejor manera de ayudar de verdad sería ponerme en el lugar de alguien que empieza desde cero para poder hacer esto juntos. Compartiré todo lo que sé sobre cómo construir un negocio y podrás verme paso a paso mientras intento ganar $1,000,000. Podrás ver todas las victorias, derrotas, errores y experiencias de aprendizaje que encuentro a lo largo de este proyecto”, indicó.

Empresario que quiso ganar 1 millón de dólares en un año, comenzando desde cero, fracasa en su experimento

Aunque tenía toda la intención de mostrar todo el proceso a través de su canal de Youtube, las cosas no salieron como lo había planeado.

Tras darse cuenta que no es tan sencillo, además de tener problemas de salud, terminó con el experimento en mayo de 2021.

"He decidido oficialmente poner fin al proyecto antes de tiempo. Por mucho que me duela hacerlo, sobre todo cuando sólo quedan dos meses, creo que es lo correcto", expresó.



En ese entonces, Mike había sido diagnosticado con dos enfermedades autoinmunes que causaban fatiga crónica y problema de articulaciones, terminando el desafío con 65 mil dólares.

Este mes de abril, su historia se hizo viral en X (Twitter), por lo que Mike Black retomó su canal de Youtube para dar su versión de las cosas, ya que en el hilo que se compartió en la red social tenía “varias mentiras”.