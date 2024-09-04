¿Quién es Doña Lety, la youtuber presuntamente secuestrada por el hombre que la hizo viral?

Video Influencer regala casa a su tía para que ya no pague renta y ella la rechaza: ¿no le gustó?

Doña Lety, cuyo nombre real es Leticia Gómez, se ganó un lugar en el amplio mundo de las redes sociales gracias a su carisma y honestidad a la hora de mostrar cómo vive en medio de carencias y falta de oportunidades. Sin embargo, su camino hacia la fama no ha estado exento de desafíos y controversias.

Así se volvió famosa Doña Lety con videos en YouTube y TikTok

Doña Lety es originaria de Veracruz, México, y comenzó su camino en el mundo digital hace aproximadamente dos años. A sus 62 años, decidió compartir su vida cotidiana y sus experiencias con el mundo, ganándose rápidamente el cariño de una audiencia que valoraba su sinceridad y su espíritu luchador. Sus videos incluyen varias temáticas: recetas de cocina, consejos de vida, fechas especiales y más.

Youtuber Doña Lety Imagen YouTube Tantoyuca Toral

¿Quién secuestró a Doña Lety?

A pesar de su éxito, la vida de Doña Lety dio un giro inesperado cuando fue secuestrada. La noticia de su desaparición conmocionó a sus seguidores y a la comunidad en general.

De acuerdo con información de diversos medios, la youtuber fue rescatada por autoridades mexicanas, en específicos elementos de la Guardia Nacional, así como la Policía Estatal y Municial, luego de que sus vecinos pidieran ayuda.

Los primeros datos señalan al youtuber Jaime Toral como el culpable de privarla de su libertad durante dos años, tiempo en que la retuvo para seguir creando videos para su canal, pues él fue quien la volvió viral en redes sociales.