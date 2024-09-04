Influencer

¿Quién es Doña Lety, la youtuber presuntamente secuestrada por el hombre que la hizo viral?

Los usuarios de redes sociales quedaron sorprendidos al saber que Doña Lety fue rescatadas por las autoridades mexicanas, luego de sufrir un presunto secuestro a manos del youtuber que la hizo famosa en esta red social.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Influencer regala casa a su tía para que ya no pague renta y ella la rechaza: ¿no le gustó?

Doña Lety, cuyo nombre real es Leticia Gómez, se ganó un lugar en el amplio mundo de las redes sociales gracias a su carisma y honestidad a la hora de mostrar cómo vive en medio de carencias y falta de oportunidades. Sin embargo, su camino hacia la fama no ha estado exento de desafíos y controversias.

Así se volvió famosa Doña Lety con videos en YouTube y TikTok

PUBLICIDAD

Más sobre Influencer

Influencer ruso insulta la comida mexicana y TikTok se le va encima, ¿se disculpó?
0:58

Influencer ruso insulta la comida mexicana y TikTok se le va encima, ¿se disculpó?

Cultura Pop
Esta influencer es igualita a Bárbara de Regil, hasta le dicen que es su ‘gemela perdida’
0:59

Esta influencer es igualita a Bárbara de Regil, hasta le dicen que es su ‘gemela perdida’

Cultura Pop
La verdad detrás de Nikocado Avocado: ¿Por qué el youtuber bajó 250 libras, si comía muchísimo?
2 mins

La verdad detrás de Nikocado Avocado: ¿Por qué el youtuber bajó 250 libras, si comía muchísimo?

Cultura Pop
Wendy Guevara y Angelique Boyer recrean el video de ‘Las Perdidas’, ¿te gusta su versión?
0:59

Wendy Guevara y Angelique Boyer recrean el video de ‘Las Perdidas’, ¿te gusta su versión?

Cultura Pop
Joven canta ‘Hasta que te conocí’ de Juan Gabriel en francés y enamora a Internet: video
0:59

Joven canta ‘Hasta que te conocí’ de Juan Gabriel en francés y enamora a Internet: video

Cultura Pop
Tiktoker coreano prueba el pozole por primera vez y esta fue su reacción, ¿le gustó?
0:59

Tiktoker coreano prueba el pozole por primera vez y esta fue su reacción, ¿le gustó?

Cultura Pop
¿Quién es la influencer RoRo? Sus videos de cocina hicieron enojar a muchas mujeres (y hombres)
4 mins

¿Quién es la influencer RoRo? Sus videos de cocina hicieron enojar a muchas mujeres (y hombres)

Cultura Pop
¿Por qué algunos grupos feministas están atacando a esta influencer? Sus videos causaron polémica
0:52

¿Por qué algunos grupos feministas están atacando a esta influencer? Sus videos causaron polémica

Cultura Pop
Confundió la casa de su vecino con un cibercafé: hizo su tarea ahí por meses y nadie le dijo nada
3 mins

Confundió la casa de su vecino con un cibercafé: hizo su tarea ahí por meses y nadie le dijo nada

Cultura Pop
Mamá mexicana presume la lujosa graduación de kinder de su hijo y le dicen que "se les pasó la mano"
2 mins

Mamá mexicana presume la lujosa graduación de kinder de su hijo y le dicen que "se les pasó la mano"

Cultura Pop

Doña Lety es originaria de Veracruz, México, y comenzó su camino en el mundo digital hace aproximadamente dos años. A sus 62 años, decidió compartir su vida cotidiana y sus experiencias con el mundo, ganándose rápidamente el cariño de una audiencia que valoraba su sinceridad y su espíritu luchador. Sus videos incluyen varias temáticas: recetas de cocina, consejos de vida, fechas especiales y más.

Youtuber Doña Lety
Youtuber Doña Lety
Imagen YouTube Tantoyuca Toral

¿Quién secuestró a Doña Lety?

A pesar de su éxito, la vida de Doña Lety dio un giro inesperado cuando fue secuestrada. La noticia de su desaparición conmocionó a sus seguidores y a la comunidad en general.

De acuerdo con información de diversos medios, la youtuber fue rescatada por autoridades mexicanas, en específicos elementos de la Guardia Nacional, así como la Policía Estatal y Municial, luego de que sus vecinos pidieran ayuda.

Los primeros datos señalan al youtuber Jaime Toral como el culpable de privarla de su libertad durante dos años, tiempo en que la retuvo para seguir creando videos para su canal, pues él fue quien la volvió viral en redes sociales.

Youtuber Doña Lety presuntamente permaneció secuestrada
Youtuber Doña Lety presuntamente permaneció secuestrada
Imagen YouTube Tantoyuca Toral
Relacionados:
InfluencerYouTubeTikTokRedes SocialesHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD