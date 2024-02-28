Cuadro pintado por niños se coló en una exposición de arte y todos creyeron que era una "obra maestra"

Video Estas esculturas hechas con cabello son increíbles: el mensaje detrás de ellas es aún más bello

Hace 17 años, en el 2007, un noticiero español, llamado 'El Buscador', hizo viral una historia que vale la pena recordar, pues ellos mismos la crearon y sorprendieron al mundo al infiltrar un cuadro pintado por niños en una importante exposición de arte, donde grabaron la reacción de quienes llegaron a 'apreciarlo'.

El video de este 'experimento social' aún es viral en YouTube y ya acumula más de un millón, 320 mil visualizaciones.

¿Cómo lograron infiltrar un cuadro pintado por niños en una exposición de arte?

En la sección llamada 'El buscador de historias', la reportera Fany Estévez pidió a niños de una guardería, de dos y tres años de edad (que hoy en día tendrían entre 19 y 20 años), que pintaran sobre un lienzo en blanco con pinceles, manos, pinturas y todo lo que se les ocurriera en el momento, mostrando ante la cámara el resultado final.

Para poder infiltrar el cuadro en 'Arco', la Feria Internacional de arte más importante de España, Fany tuvo que desmontar el lienzo del cuadro y "colarlo a escondidas" hecho rollo dentro de una maleta.

La reportera eligió un lugar vacío y recóndito para montar el lienzo en un cuadro sin ser descubierta.

¿Qué opinaron los transeúntes al ver el cuadro pintado por niños en la exposición?

La sorpresa para el mundo fue que nadie se percató de que era un cuadro pintado por niños y no de un reconocido artista, incluso lo consideraron "una obra de arte".

"Angustia, tristeza, por los colores", "Desde luego representa como unas flores, un poco de paisajes", "Muchas sutilezas, corrientes", "Es un cuadro complejo, hay mucha meditación detrás, mucha historia, de una persona con mucha experiencia", "Me parece que refleja un poco la desesperación por buscar un camino. Pienso que es la obra de un hombre con una carga erótica muy grande, pero también una represión muy grande", expresaron los entrevistados.

Al preguntar Fany a unos estudiantes si pensaban que odría llegar hasta ahí un cuadro pintado por niños, uno de ellos dijo que sí, "si le gustaba a un crítico".

Otro de los cuestionamientos fue si les parecía a los visitantes de 'Arco' muy caro el que el cuadro pudiera costar 15 mil euros, a lo cual respondieron que no.

"Veo que tiene mucho trabajo y me gusta", "Veo arte y el arte no tiene precio para mí", manifestaron un par de señoras.

Fany concluye que es impresionante que nadie haya dudado de la calidad ni pertenencia del cuadro a un Festival Internacional de arte tan importante.

"¿Por qué será? ¿Porque 'Arco' solamente expone a gente reconocida, lejos de la calidad de sus obras? El debate queda en la calle", finalizó.



Esta es una demostración más de que el arte es completamente subjetivo, aun 17 años después en que esta historia se mantiene vigente.