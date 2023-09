Patrulla Fronteriza presenta videos de OVNIS y aterrorizan a Internet: "Sucede a nivel mundial"

Semanas atrás el ufólogo Jaime Maussan presentó pruebas sobre un "cuerpo no humano" , el cual a la vista de todos parecía un extraterrestre.

Esto se volvió viral y si bien se pensaría que esa es la única evidencia sobre seres extraños en nuestro planeta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, lanzó varios clips que están causando escalofríos, te explicamos.

Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos publican videos de ovnis: se hacen virales

Fue el pasado 9 de agosto que la agencia subió 10 videos que parecen mostrar naves moviéndose de maneras extrañas en el cielo y muy cerca de la tierra, pero fue hasta finales de septiembre que comenzaron a esparcirse por las redes sociales.

Uno de los que ha estado causando más terror es aquel donde se observa un objeto extraño volando a gran velocidad y después de unos segundos se percibe cómo termina entrando en lo que parece ser un lago, como si se tratara de un transporte capaz de volar y a la vez sumergirse cual submarino.

Si bien no se dieron detalles específicos sobre la fecha y hora de éste avistamiento su impacto fue grande en TikTok y Twitter donde al parecer cada vez más personas aseguran que este tipo de clips son los que hacen creer hoy más que nunca en la existencia de los aliens.

"¿Qué es eso? Definitivamente no es un pájaro", "Veo esto en vivo y me muero seguro", "Qué miedo", "WTF, no puedo creer esto", "Una razón más para creer que los ovnis existen", "Nada puede avanzar así de rápido, me impresionó", "Lo peor es cuando se mete esa cosa al agua", "La evidencia más fiel de que no estamos solos" y "OMG, no me la creo", fueron algunos de ellos.



En otro de los materiales filtrados se registró lo que parece un ovni blanco volando a través de un desierto en línea recta por algunos segundos y después desaparece como si se hubiera camuflajeado con el paisaje.

El ex funcionario del Secretario de Defensa para Inteligencia, Chris Mellon, describió la publicación como "muy significativa" por una razón muy especial.

"Esto ayudará al público a comprender lo que nuestro personal militar enfrenta en todo el mundo. Estamos recibiendo, por parte del Departamento de Defensa, entre 50 y 100 informes de ovnis por mes, y esto está sucediendo a nivel mundial. Está sucediendo en el extranjero. Está sucediendo en la costa este y en la costa oeste Esto ayudará a la gente a comprender mejor por qué el Congreso toma en serio el tema y por qué es una cuestión de seguridad nacional, es lo que declaró al portal 'Daily Mail'.



La información anterior podría asegurar que muchos de los avistamientos caseros que se han grabado con los celulares podrían también ser verdaderos, pero por el momento la agencia no ha dicho nada al respecto.



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

