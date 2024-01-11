¿Aliens o gigantes? Video de supuesto extraterrestre en Brasil confunde a internautas
¿Una visita amigable de los extraterrestres o el avistamiento de seres extraños?
El 2024 apenas empezó y ya nos dejó varias anécdotas de supuestos avistamientos de alienígenas. Todo empezó en Miami, donde muchos aseguraron que una invasión extraterrestre estaba a punto de desatarse, y, ahora, una criatura en Brasil tiene fascinados y confundidos a cientos de internautas.
Video capta supuestos aliens de 10 pies de altura en Brasil
Sara Dálete se describe en Instagram como psicóloga y madre de familia. A finales de diciembre y principios de enero, viajó a Isla de Mel (al sur de Brasil, en el estado de Paraná) para disfrutar de unas vacaciones familiares. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa durante su estancia: vio un par de seres con forma humana, pero una estatura extraordinaria deambular por la cima de unas colinas.
De acuerdo con su relato, las criaturas tenían “3 metros de altura (10 pies)” y se encontraban en un lugar inaccesible por la abundante vegetación. Por ello, consideró que se trataban de seres no humanos.
“Es demasiado grande (alto) para ser una persona. Mira cómo se mueve, es muy extraño, ve lo rápido que se mueve”, se le escucha decir a algunas personas en un clip que le dio la vuelta al mundo.
De inmediato, Sara compartió en redes sociales unas cuantas imágenes de su avistamiento. En estas, se puede apreciar que las criaturas mueven sus brazos y después caminan hacia otro lado.
Brasil reacciona a los videos de supuestos extraterrestres
Las imágenes y relato de Sara Dálete rápidamente se hicieron virales en plataformas digitales, dejando a muchos atónitos o cuestionando qué eran estos individuos.
Si bien muchos internautas coincidieron en que debieron ser alienígenas u otra criatura mística, otros tantos mostraron escepticismo sobre el metraje.
“Es tan alto que no puede ser humano”, “Para mí, basta con ver lo rápido que baja la colina, cualquiera que haya hecho senderismo sabe que no te tardas 1 o 2 minutos”, “Eso no era normal, seguro”, “Los brazos eran demasiado grandes”, “Yo creo”, “Creo que, en lo profundo de este universo, hay miles de vidas”, “Si fuera en otro país, ya estarían investigando”, expresaron en redes sociales algunos internautas.
Sin embargo, los escépticos comentaron cosas como:
“Es lo que viste, pero nadie sabe a ciencia cierta qué fue”, “Qué curioso que los videos de aliens siempre salen borrosos”, “Yo los veo como senderistas con palos para caminar”, “Son esos monos inflables y altos que ves en los autolavados”, “Probablemente es un espantapájaros”.
El tema causó tanta sensación en Brasil que hasta el gobierno de Paraná se involucró. En redes sociales publicaron un mensaje con un tono humorístico: “Nuestro verano es de otro mundo, que incluso seres extraños vienen para disfrutar de nuestra costa”.
El basquetbolista Felipe Motta también se sumó a la conversación con una publicación “irónica”, en la que se identificó a sí mismo como el supuesto alienígena de la Isla de Mel y decía sentirse lastimado porque lo consideraran un “ser extraño” solo por ser demasiado alto.
¿Tú qué piensas que son las extrañas criaturas que se vieron en Brasil?