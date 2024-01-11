Extraterrestre

¿Aliens o gigantes? Video de supuesto extraterrestre en Brasil confunde a internautas

¿Una visita amigable de los extraterrestres o el avistamiento de seres extraños?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

El 2024 apenas empezó y ya nos dejó varias anécdotas de supuestos avistamientos de alienígenas. Todo empezó en Miami, donde muchos aseguraron que una invasión extraterrestre estaba a punto de desatarse, y, ahora, una criatura en Brasil tiene fascinados y confundidos a cientos de internautas.

Video capta supuestos aliens de 10 pies de altura en Brasil

PUBLICIDAD

Sara Dálete se describe en Instagram como psicóloga y madre de familia. A finales de diciembre y principios de enero, viajó a Isla de Mel (al sur de Brasil, en el estado de Paraná) para disfrutar de unas vacaciones familiares. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa durante su estancia: vio un par de seres con forma humana, pero una estatura extraordinaria deambular por la cima de unas colinas.

De acuerdo con su relato, las criaturas tenían “3 metros de altura (10 pies)” y se encontraban en un lugar inaccesible por la abundante vegetación. Por ello, consideró que se trataban de seres no humanos.

“Es demasiado grande (alto) para ser una persona. Mira cómo se mueve, es muy extraño, ve lo rápido que se mueve”, se le escucha decir a algunas personas en un clip que le dio la vuelta al mundo.


De inmediato, Sara compartió en redes sociales unas cuantas imágenes de su avistamiento. En estas, se puede apreciar que las criaturas mueven sus brazos y después caminan hacia otro lado.

Más sobre Extraterrestre

Reptilianos: La raza extraterrestre a la que supuestamente pertenecen varias celebridades
0:52

Reptilianos: La raza extraterrestre a la que supuestamente pertenecen varias celebridades

Cultura Pop
Día Mundial del Ovni: ¿Por qué se celebra el 2 de julio y cuál es su conexión con el caso Roswell?
2 mins

Día Mundial del Ovni: ¿Por qué se celebra el 2 de julio y cuál es su conexión con el caso Roswell?

Cultura Pop
¿Una playa protegida por aliens? Se encuentra en México y ya es famosa en TikTok
3 mins

¿Una playa protegida por aliens? Se encuentra en México y ya es famosa en TikTok

Cultura Pop
Captan ovni con forma de medusa y desata terror en Internet: Pentágono responde si video es real
3 mins

Captan ovni con forma de medusa y desata terror en Internet: Pentágono responde si video es real

Cultura Pop
Ciudad estadounidense invita a los aliens a visitar la Tierra y lanza mensaje al espacio: "No nos coman"
3 mins

Ciudad estadounidense invita a los aliens a visitar la Tierra y lanza mensaje al espacio: "No nos coman"

Cultura Pop
Captan nubes "extrañas" en un atardecer en la Ciudad de México y videos levantan teorías: ¿son ovnis?
3 mins

Captan nubes "extrañas" en un atardecer en la Ciudad de México y videos levantan teorías: ¿son ovnis?

Cultura Pop
Latinos captan extraño objeto en el cielo de Orlando: Internet no sabe si son ovnis o algo más
2 mins

Latinos captan extraño objeto en el cielo de Orlando: Internet no sabe si son ovnis o algo más

Cultura Pop
¿Captan invasión alienígena en centro comercial de Miami? La verdad tras los polémicos videos virales
3 mins

¿Captan invasión alienígena en centro comercial de Miami? La verdad tras los polémicos videos virales

Cultura Pop
2023 nos hizo dudar de la realidad: el año de los extraterrestres, los avistamientos y las teorías conspirativas
4 mins

2023 nos hizo dudar de la realidad: el año de los extraterrestres, los avistamientos y las teorías conspirativas

Cultura Pop
Supuesto OVNI es captado en México y el video consterna a Internet: ¿es real o una edición?
2 mins

Supuesto OVNI es captado en México y el video consterna a Internet: ¿es real o una edición?

Cultura Pop

Brasil reacciona a los videos de supuestos extraterrestres

Las imágenes y relato de Sara Dálete rápidamente se hicieron virales en plataformas digitales, dejando a muchos atónitos o cuestionando qué eran estos individuos.

Si bien muchos internautas coincidieron en que debieron ser alienígenas u otra criatura mística, otros tantos mostraron escepticismo sobre el metraje.

“Es tan alto que no puede ser humano”, “Para mí, basta con ver lo rápido que baja la colina, cualquiera que haya hecho senderismo sabe que no te tardas 1 o 2 minutos”, “Eso no era normal, seguro”, “Los brazos eran demasiado grandes”, “Yo creo”, “Creo que, en lo profundo de este universo, hay miles de vidas”, “Si fuera en otro país, ya estarían investigando”, expresaron en redes sociales algunos internautas.


Sin embargo, los escépticos comentaron cosas como:

“Es lo que viste, pero nadie sabe a ciencia cierta qué fue”, “Qué curioso que los videos de aliens siempre salen borrosos”, “Yo los veo como senderistas con palos para caminar”, “Son esos monos inflables y altos que ves en los autolavados”, “Probablemente es un espantapájaros”.


El tema causó tanta sensación en Brasil que hasta el gobierno de Paraná se involucró. En redes sociales publicaron un mensaje con un tono humorístico: “Nuestro verano es de otro mundo, que incluso seres extraños vienen para disfrutar de nuestra costa”.

El basquetbolista Felipe Motta también se sumó a la conversación con una publicación “irónica”, en la que se identificó a sí mismo como el supuesto alienígena de la Isla de Mel y decía sentirse lastimado porque lo consideraran un “ser extraño” solo por ser demasiado alto.

¿Tú qué piensas que son las extrañas criaturas que se vieron en Brasil?

Relacionados:
ExtraterrestreVida ExtraterrestreOvnisMundo MísticoRedes SocialesInternetViral

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD