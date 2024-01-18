Ciudad estadounidense invita a los aliens a visitar la Tierra y lanza mensaje al espacio: "No nos coman"

Cuando se piensa en que los aliens pueden ser capaces de visitar el planeta Tierra muchos reaccionarían con pánico, pero de manera contraria, una ciudad de Estados Unidos los recibiría con emoción debido a que hicieron una invitación turística para lograr que estos seres lleguen pronto a dicho punto, te explicamos.

En video, ciudad de Lexington en Kentucky manda mensaje a aliens para que visiten la Tierra

PUBLICIDAD

La localidad de Lexington en Kentucky, Estados Unidos, se hizo viral días atrás debido a que organizó una campaña de turismo para invitar a los extraterrestres a visitar dicho lugar. La Oficina de Visitantes y Convenciones de Lexington reclutó a científicos y académicos locales para transmitir el mensaje al espacio exterior utilizando un láser infrarrojo, lo cual jamás se había hecho de manera formal.

De acuerdo al portal 'People' su invitación está abierta a cualquier forma de vida extraterrestre que pudiera vivir en planetas del tamaño de la Tierra que orbitan la estrella TRAPPIST-1 a 40 años luz de distancia y de hecho, fue lanzado con la autorización de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés).

La invitación incluyó una imagen de mapa de bits codificada que explicaba la intención de la transmisión, una grabación de audio del músico de blues Tee Dee Young y fotografías que representan cómo es la vida en Lexington para dar más contexto.

"El mapa de bits es la clave de todo. Incluimos imágenes que representan los elementos de la vida, nuestro paisaje icónico de Lexington y la estructura molecular del agua, el bourbon e incluso la dopamina ... ¡porque Lexington es diversión!", fue la declaración del doctor en lingüística Andrew Byrd, quien participó en el proyecto.



A pesar de que el mensaje ya fue enviado, la realidad es que la respuesta de los aliens podría tardar alrededor de llegar unos 40 años y la contestación también llegaría en otros 40 años más, es decir que en 80 años se sabrá qué piensan los seres no humanos de esto.

Un dato divertido es que la doctora Brenna Byrd, una consultora lingüística de Lexington, integró el siguiente mensaje para los aliens "¡Ven a Lexington! Tenemos caballos y bourbon. Simplemente no nos comas".

Por supuesto la viralidad de la campaña turística está haciendo que cada vez más personas amantes de los ovnis conozcan la ciudad de Kentucky y aprendan un poco más sobre todo el proceso de dicho proyecto.

PUBLICIDAD

¿Qué piensa Internet sobre la campaña turística para los extraterrestres?

En redes sociales las personas ya comenzaron a emitir sus opiniones. Mientras algunos están encantados con la noticia, otros simplemente lo encasillan como algo absurdo.

"Qué genial, ojalá tengan éxito", "Estoy en Kentucky y no di mi consentimiento para esto. Si aparece algo no voy a cooperar en nada. Ugh", "Idea increíble jaja algo extraña, pero agradable", "¡¡¡¡No puedo esperar a un tour de comida extraterrestre!!!!", "Me encanta esto, pero todos ustedes han visto películas de extraterrestres, ¿verdad? Lol" y "Esto pasa cuando las personas no tienen cerebro, qué lamentable", es lo que expresaron.

Imagen @VisitLEX / Twitter